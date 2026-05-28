Токаев – Путину: Будем работать во имя коренных интересов наших народов

– Многоуважаемый Владимир Владимирович! Хотел бы от всей души поприветствовать Вас в нашей столице с государственным визитом. Это событие имеет огромное значение с точки зрения развития стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами. Но, полагаю, имеет также большое значение с точки зрения обеспечения безопасности, стабильности на Евразийском континенте, поскольку наши страны, по сути, являются основой данного огромного Евразийского пространства. Хотел бы в этой связи отметить буквально два момента.

Первое – это наше совместное заявление о семи основах, касающихся стратегического партнерства и союзнических отношений между нашими странами. Само слово «семь» – это очень хорошее слово, хорошая цифра. «Основа» – тем более. И сам документ является очень оригинальным. Об этом я подробнее скажу на пресс-конференции. Я сам работал над этим документом, вносил поправки. Полагаю, что он войдет в летопись сотрудничества между нашими странами и будет иметь очень большое значение.

Второе – это подписание соглашений относительно строительства атомной станции в Казахстане. Уже сейчас я хотел бы выразить Вам признательность за личную поддержку данного проекта. О стратегическом значении соглашения о строительстве атомной станции, мне кажется, распространяться не следует, потому что это всем понятно. Мы являемся друзьями, братьями. У нас очень много общего, в том числе и богатое историческое прошлое, культурные традиции, менталитет, мы об этом вчера во время неформальной встречи достаточно подробно говорили, вспоминали историю. Полагаю, что и для России встреча имеет большое значение. Мы будем работать во имя коренных интересов наших народов. А они заинтересованы в том, чтобы наши государства жили в дружбе, сотрудничестве. Всем нам нужен мир для того, чтобы развиваться дальше, - сказал Касым-Жомарт Токаев.