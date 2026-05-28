Токаев – Путину: Будем работать во имя коренных интересов наших народов

Президенты Казахстана и России провели переговоры в узком составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
– Многоуважаемый Владимир Владимирович! Хотел бы от всей души поприветствовать Вас в нашей столице с государственным визитом. Это событие имеет огромное значение с точки зрения развития стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами. Но, полагаю, имеет также большое значение с точки зрения обеспечения безопасности, стабильности на Евразийском континенте, поскольку наши страны, по сути, являются основой данного огромного Евразийского пространства. Хотел бы в этой связи отметить буквально два момента.
Первое – это наше совместное заявление о семи основах, касающихся стратегического партнерства и союзнических отношений между нашими странами. Само слово «семь» – это очень хорошее слово, хорошая цифра. «Основа» – тем более. И сам документ является очень оригинальным. Об этом я подробнее скажу на пресс-конференции. Я сам работал над этим документом, вносил поправки. Полагаю, что он войдет в летопись сотрудничества между нашими странами и будет иметь очень большое значение.
Второе – это подписание соглашений относительно строительства атомной станции в Казахстане. Уже сейчас я хотел бы выразить Вам признательность за личную поддержку данного проекта. О стратегическом значении соглашения о строительстве атомной станции, мне кажется, распространяться не следует, потому что это всем понятно. Мы являемся друзьями, братьями. У нас очень много общего, в том числе и богатое историческое прошлое, культурные традиции, менталитет, мы об этом вчера во время неформальной встречи достаточно подробно говорили, вспоминали историю. Полагаю, что и для России встреча имеет большое значение. Мы будем работать во имя коренных интересов наших народов. А они заинтересованы в том, чтобы наши государства жили в дружбе, сотрудничестве. Всем нам нужен мир для того, чтобы развиваться дальше, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
– Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Прежде всего хочу выразить слова благодарности за приглашение. Мы имели удовольствие принимать Вас в прошлом году с государственным визитом. Тогда много было сделано для того, чтобы предпринять дополнительные шаги по углублению нашего стратегического партнерства, которое действительно основано на прочных традициях дружбы, взаимного уважения на протяжении столетий сосуществования наших народов, в том числе в рамках единого государства. Уверен, что наша работа в эти дни тоже будет весьма продуктивной. Спасибо Вам большое за вчерашний вечер, который мы смогли вместе провести в неформальной обстановке и поговорить по очень многим важным перспективным направлениям нашего взаимодействия. Приятно, что наши делегации находятся здесь в праздничные дни. У нас Курбан-байрам отмечают граждане России, которые исповедуют ислам. Я знаю, что и в Казахстане тоже отмечают этот праздник, - сказал Владимир Путин.