Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы

Как отмечают в МСХ, последние несколько лет казахстанский рынок зерна терпит убытки из-за контрабандного ввоза пшеницы из приграничных стран.

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Министерство сельского хозяйства ввело запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана автомобильным транспортом сроком на 6 месяцев, за исключением семенной пшеницы. С разъяснением принятого решения на площадке Службы центральных коммуникаций выступил вице-министр Ербол Тасжуреков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Он пояснил, что последние несколько лет отечественный рынок зерна терпит убытки из-за контрабандного ввоза пшеницы из приграничных стран. По данным отраслевых ассоциаций, объемы так называемого «серого» импорта достигают 1,5-2 млн тонн в год, а общий ущерб государству ежегодно оценивается в размере 500 млн долларов.

При этом на внутреннем рынке наблюдается падение цен. К примеру, с начала июля 2022 года стоимость пшеницы снизилась со 170-185 тыс. тенге до 80-85 тыс. тенге за тонну.

Антилидерами по приему и транзиту нелегального зерна являются Павлодарская область, а также граничащие с Россией Актюбинская и Западно-Казахстанская области. Завезенная пшеница, без уплаты НДС оформляется на крестьянские хозяйства и в виде скрытого реэкспорта, без уплаты транзитного тарифа, направляется в Афганистан и страны Центральной Азии.

Ербол Тасжуреков привел несколько вопиющих фактов контрабанды пшеницы.

«Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области установлено, что одно из ТОО в период 2021-2022 годы экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан контрабандное российское зерно в объеме 8,3 тыс. тонн на сумму более 1 млрд тенге. При этом для получения льготного экспортного тарифа казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие отечественное происхождение, что позволило уклонится от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО «КТЖ - Грузовые перевозки» в сумме почти 150 млн тенге», - рассказал вице-министр.

Для снижения поступления «серого импорта» необходимо было принять меры по ограничению импорта пшеницы, в первую очередь автомобильным транспортом, без уплаты НДС, что занижает стоимость отечественной пшеницы и делает ее невостребованной.

Предполагается, что указанные меры позволят стабилизировать ситуацию на зерновом рынке. При этом, для обеспечения аграриев семенным материалом, разрешена поставка семян автотранспортом. В данном случае партии должны сопровождаться удостоверением о качестве семян. Также не устанавливаются никакие ограничения на поставку зерна железнодорожным транспортом с уплатой всех положенных налогов и сборов.

Введенный запрет имеет временный характер и по итогам его реализации будут приняты соответствующие меры, добавили в Минсельхозе.