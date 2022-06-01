Более 898 млрд тенге предусмотрено на соцподдержку материнства и детства в этом году

Охрана прав и защита законных интересов семей с детьми всегда являлась одним из основных направлений государственной политики в Казахстане. На сегодняшний день порядка 1,6 млн семей с детьми являются получателями социальных пособий и выплат.

Соцподдержка материнства и детства обеспечивается через многоуровневую систему социальной помощи и социального страхования, которая включает в себя 5 видов пособий, выплачиваемых из бюджета, и 3 вида выплат из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС).

В этом году на эти цели из республиканского бюджета выделено 537,1 млрд тенге, что больше на 13,3% предыдущего года (в 2021 году – 473,9 млрд тенге), в ГФСС предусмотрено 361,3 млрд тенге (в 2021 году выплачено 295,8 млрд тенге).

На базовом уровне государство гарантирует за счет средств республиканского бюджета единовременное пособие на рождение ребенка. Его размер составляет от 120 840 тенге (на первого-третьего ребенка) до 200 340 тенге (на четвертого ребенка и более). За 4 месяца т.г. его получили 134,1 тыс. человек на сумму 18,4 млрд тенге.

Для неработающих женщин также предусмотрено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года. Его размер дифференцирован от количества детей в семье и составляет от 18 317 тенге (на первого ребенка до 28 302 тенге (на четвертого ребенка и более). В этом году данное пособие получили 46,5 тыс. человек на общую сумму 4,7 млрд тенге.

С 1 января 2020 года семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода выплачивается государственное пособие по многодетности. Его размеры дифференцированы от количества детей и составляют от 50 976 тенге (4 ребенка) до 203 520 тенге (16 детей). За 4 месяца т.г. данное пособие получили более 495 тыс. семей на сумму 110,1 млрд тенге.

Для повышения престижа и авторитета многодетных матерей также назначается государственное пособие, выплачиваемое независимо от дохода многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Размер пособия в настоящее время составляет 20 352 тенге, его получателями являются 227,6 тыс. человек, с начала года им выплачено 17,9 млрд тенге.

Кроме того, из государственного бюджета выплачивается пособие по уходу за ребенком с инвалидностью до достижения им совершеннолетия, размер пособия составляет 52 345 тенге, на сегодня оно выплачено 95,5 тыс. семей на сумму 19,8 млрд тенге.

В случае установления инвалидности 1 группы по достижении ребенком-инвалидом совершеннолетия, выплачивается пособие по уходу за инвалидом первой группы, размер которого также составляет 52 345 тенге, данное пособие в этом году получили порядка 30 тыс. семей на сумму 6,5 млрд тенге. Данные виды выплат осуществляются помимо пособий по инвалидности.

Для работающих женщин, являющихся участницами системы обязательного социального страхования, на основании социальных отчислений, поступивших за счет средств работодателей, также предусмотрены социальные выплаты из ГФСС.

В частности, помимо государственных пособий из ГФСС назначаются единовременные социальные выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). Право на данную выплату возникает с даты отпуска по беременности и родам, указанной в листе о временной нетрудоспособности (больничный лист). Выплата осуществляется единовременно на все дни отпуска. Размер выплаты зависит от среденемесячного дохода, с которого поступили социальные отчисления в ГФСС за последний год работы, и количества дней, на которые выдан больничный лист. На сегодняшний день средний размер данной социальной выплаты составляет 677,6 тыс. тенге. С начала года данную выплату получили 81,8 тыс. человек на общую сумму 48,8 млрд тенге.

Из ГФСС также производятся ежемесячные выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста 1 года. Право на эту соцвыплату возникает с даты рождения ребенка или со дня вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении) новорожденного ребенка, или назначения опекуна. Выплата назначается лицу, фактически осуществляющему уход за новорожденным ребенком и потерявшему доход. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого поступили социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года до даты возникновения права. За январь-апрель т.г. эту выплату получили порядка 448 тыс. человек на общую сумму 56,6 млрд тенге.

Кроме того, дополнительно к базовым пособиям по потере кормильца за счет бюджетных средств из ГФСС оказывается соцподдержка иждивенцам, потерявшим родителя – участника системы обязательного социального страхования. Право на социальную выплату на случай потери кормильца имеют дети до достижения 18 лет или до 23 лет, если они являются студентами очной формы обучения. Размер ежемесячной выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого поступили социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, количества иждивенцев и стажа участия в системе обязательного социального страхования. За 4 месяца т.г. данную выплату получили 55,7 тыс. человек на общую сумму 6,8 млрд тенге.

В текущем году на вышеуказанные социальные выплаты из средств ГФСС предусмотрено 361,3 млрд тенге.