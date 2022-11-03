Фото: Минпросвещения РК
Образование

Более чем в 100 школах отремонтировали туалеты после жалоб в Минпросвещения

В санитарных узлах более 100 школ Казахстана провели ремонт благодаря акции «Балаға лайық» и поступившим обращениям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

В школах страны благодаря акции «Балаға лайық», проводимой по инициативе Комитета по охране прав детей Министерства просвещения, значительно улучшилось состояние школьных санитарных узлов и столовых.

«Более чем в 100 школах, где были выявлены нарушения, проведены ремонтные работы и устранены недочеты.

К примеру, кабинки в туалете средней общеобразовательной школы № 5 города Павлодара приведены в соответствии с нормами после обращения родителей к представителям министерства.

В школе села Арыкбалык Северо-Казахстанской области заменена сантехника и выполнен ремонт.

После поступления обращения с замечаниями на столовую Уральского инновационного лицея в школе была проведена полная дезинфекция столовой, улучшилось качество питания воспитанников», – привели примеры в Минпросвещения.

Проблемы, которые поднимаются в обращениях, варьируются от отсутствия гигиенических средств в санитарных узлах, перегородок до неиспользования теплых санузлов при их наличии. Что касается столовых, поступала информация о невкусном или холодном питании.

«В акции «Балаға лайық» принимают участие все неравнодушные граждане страны. Это прежде всего сами школьники и их родители и другие представители общества. Всего за время проведения акции поступило свыше 1 тысячи обращений о неудовлетворительном состоянии санитарных узлов и столовых школ. Самыми активными оказались ученики и родители городов Астана и Алматы, Алматинской, Акмолинской и Кызылординскй областей.

Хочу отметить, что каждое обращение отрабатывается нами с региональными управлениями образования. Где имеются мелкие недочеты, школы сами самостоятельно выявляют и устраняют недоработки. Например, директор школы-гимназии №53 города Тараза издала приказ о мониторинге столовой, санитарных узлов и устранении ряда недочетов.

Отмечу, что мониторинг школьных санузлов и столовых проводится не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы вместе приобщить школы к созданию необходимых условий для детей», – отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

Напомним, что акция «Балаға лайық» проходит под лозунгом «Помоги школе стать лучше!» и продлится до 20 декабря этого года. В ней могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций и др. При этом гарантируется анонимность тем, кто сообщит о проблемных санузлах и нарушениях в школьных столовых.

Информацию о неудовлетворительном состоянии школьных туалетов и столовых можно направить на WhatsApp 8 700 699 04 46 и Telegram-БОТ, отметив страницу @balaga.laiyq в Instagram. В школы также дополнительно направлены QR-коды со ссылками на эти соцсети.

 

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