Мониторинг школьных столовых и туалетов снова запускает Минпросвещения

Второй этап акции по мониторингу школьных столовых и туалетов запускает Министерство просвещения Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

Второй этап акции по мониторингу школьных столовых и санузлов «Балаға лайық» запускает Комитет по охране прав детей Министерства просвещения. Она стартует 20 сентября и продлится до 20 декабря 2022 года.

Каждый желающий снова сможет поспособствовать улучшению состояния школьных столовых и туалетов. Для этого необходимо прислать фото- и видеоматериалы с указанием наименования и адреса организации образования. Присылаемые материалы могут отражать как нарекания и недочеты в школьных столовых и туалетах, так и их образцовое состояние.

«Первый этап акции «Балаға лайық» показал высокую вовлеченность заинтересованных лиц и эффективность акции. По итогам первого этапа мониторинга мы получили свыше 1 тысячи сообщений. Местным исполнительным органам было поручено устранить все недочеты во время летних каникул. Работа проведена.

По окончании второго этапа акции материалы с указанными нарушениями также будут направлены в управления образования акиматов для устранения замечаний. Кроме того, будут определены и поощрены образцовые школы. После проведения «работы над ошибками» в Instagram @balaga.laiyq будут опубликованы фото и видео школьных туалетов и столовых в формате «до и после», – сообщила заместитель председателя Комитета по охране прав детей МП Элина Паули.

Она отметила, что законодательно школы находятся в подчинении акиматов, и финансирование строительства, содержания школ находится в их ведении.

Проведением такой акции Минпросвещения старается сообща создать более комфортные условия для детей.

Фото-, видеоматериалы необходимо направить на WhatsApp и Telegram по номеру +7 (700) 699-04-46, по ссылке в Telegram-бот https://t.me/Balagakz_bot или выложить в социальную сеть Instagram с использованием хэштега #БалағаЛайық #balagalaiyq и отметкой @balaga.laiyq.

Напомним, что республиканская акция по мониторингу школьных столовых и туалетов «Балаға лайық» была запущена Комитетом по охране прав детей весной этого года. Акция проходит под лозунгом «Помоги школе стать лучше!». Принять участие в акции могут учителя, родители, дети и все неравнодушные граждане. При этом анонимность авторов снимков гарантируется.