Фото: Kazpravda.kz
Образование
Мониторинг школьных столовых и туалетов снова запускает Минпросвещения

Второй этап акции по мониторингу школьных столовых и туалетов запускает Министерство просвещения Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

Второй этап акции по мониторингу школьных столовых и санузлов «Балаға лайық» запускает Комитет по охране прав детей Министерства просвещения. Она стартует 20 сентября и продлится до 20 декабря 2022 года.

Каждый желающий снова сможет поспособствовать улучшению состояния школьных столовых и туалетов. Для этого необходимо прислать фото- и видеоматериалы с указанием наименования и адреса организации образования. Присылаемые материалы могут отражать как нарекания и недочеты в школьных столовых и туалетах, так и их образцовое состояние.

«Первый этап акции «Балаға лайық» показал высокую вовлеченность заинтересованных лиц и эффективность акции. По итогам первого этапа мониторинга мы получили свыше 1 тысячи сообщений. Местным исполнительным органам было поручено устранить все недочеты во время летних каникул. Работа проведена.

По окончании второго этапа акции материалы с указанными нарушениями также будут направлены в управления образования акиматов для устранения замечаний. Кроме того, будут определены и поощрены образцовые школы. После проведения «работы над ошибками» в Instagram @balaga.laiyq будут опубликованы фото и видео школьных туалетов и столовых в формате «до и после», – сообщила заместитель председателя Комитета по охране прав детей МП Элина Паули.

Она отметила, что законодательно школы находятся в подчинении акиматов, и финансирование строительства, содержания школ находится в их ведении.

Проведением такой акции Минпросвещения старается сообща создать более комфортные условия для детей.

Фото-, видеоматериалы необходимо направить на WhatsApp и Telegram по номеру +7 (700) 699-04-46, по ссылке в Telegram-бот https://t.me/Balagakz_bot или выложить в социальную сеть Instagram с использованием хэштега #БалағаЛайық #balagalaiyq и отметкой @balaga.laiyq.

Напомним, что республиканская акция по мониторингу школьных столовых и туалетов «Балаға лайық» была запущена Комитетом по охране прав детей весной этого года. Акция проходит под лозунгом «Помоги школе стать лучше!». Принять участие в акции могут учителя, родители, дети и все неравнодушные граждане. При этом анонимность авторов снимков гарантируется.

 

Популярное

Все
Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации
Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф особой секретности, о нем было мало известно даже в профессиональной среде
Bank RBK поддержал насыщение рынка доступными лекарствами
Регионы с высокой материнской и младенческой смертностью назвали в Минздраве
Уверен, что Президент Казахстана решил не подвергать страну политическим рискам, поэтому заявил о досрочных выборах главы государства
Новый мандат доверия
Чтобы налоги были не бременем
Два врача погибли в ДТП в Карагандинской области
Кредитная дилемма
Вся красота и смысл слов
Закладывается важнейшая демократическая традиция
Не выдержал критики и... срока гарантии
Скупой платит дважды
Идите и наслаждайтесь!
Проверка на дорогах
Близки к завершению
И снова о дорогах
Реформатор науки
Не закрывая глаза
Вершина личности
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Указ Президента Республики Казахстан
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
"Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости" – Си Цзиньпин
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
Конституционный Совет принял решение по обращению Токаева
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Казахстан не будет отправлять миротворцев в Армению
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Нур-Султане
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Указ Президента Республики Казахстан
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Вандалы уничтожают петроглифы на юге Казахстана
Назначен глава Департамента экологии по Улытауской области
Любовь к языку как путеводитель
Пострадавших при тушении пожара спасателей наградили в Абайской области
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция

Читайте также

Образование
Завышать цены в школьных столовых больше не получится
Образование
"Больше не будем поддерживать регионы, выделяющие мало гран…
Общество , Образование
Отслужившие в армии смогут поступать в вузы без ЕНТ
Образование
Объявлены новшества ЕНТ-2023

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]