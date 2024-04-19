Более ста детей из ЗКО продолжат обучение в центре оздоровления в Кызылординской области

Образование
65
Алибек Байшуленов

Уральских школьников в течение десяти дней ждут не только офлайн-уроки, но и субботние развлекательные и познавательные мероприятия.

фото центра «Камбаш»

В среду ранним утром учащихся 5–9-х классов, прибывших из пострадавших от наводнения Теректинского и Каратобинского районов Западно-Казахстанской области, тепло встретили на железнодорожной станции Казалы. Детей на автобусах доставили в модернизированный летний Центр оздоровления и дополнительного образования детей «Камбаш», расположенный в поселке Камыстыбас на берегу одноименного озера.

Как рассказала глава Аральского районного отдела образования Санира Жанназарова, инициатива поддержана Министерством просвещения РК и акиматом Кызыл­ординской области. Расходы по транспорту и питанию взяли на себя предприниматели Приаралья.

– Аральская общественность во все времена протягивала руку помощи соотечественникам. Беда приходит не предупреждая, поэтому граждане всей страны объединили усилия, оказывая помощь пострадавшим в стихийных бедствиях. Для уральских школьников созданы все условия: организован автономный учебный процесс, готовы предметные кабинеты, уроки будут проводить учителя-волонтеры, – сказала она.

Как проинформировал директор центра «Камбаш» Рахан Калиев, дети пробудут у них полторы недели.

– По прибытии школьники прошли медицинский осмотр, накормлены и размещены по номерам. Им предоставлены жилой, лечебно-профилактический и оздоровительный корпуса, несколько спортивных площадок, плавательный бассейн, тренажерный и зал лечебной физкультуры, – отметил он.

Как сообщила замдиректора по учебно-воспитательной работе центра Гульмира Тажеди, школьники обеспечены пятиразовым питанием. Продуман и досуг детей: запланированы различные спортивные, культурные и творческие мероприятия. В частности, в выходные дни ребятишки совершат экскурсию по историческим и культурным местам Казалинского и Аральского районов.

Своими первыми впечатлениями поделились школьники.

– Меня зовут Дарын Самен, я учусь в 8-м «А» классе школы села Анкаты Теректинского района Западно-Казахстанской области. В три часа ночи нас на перроне теп­ло и дружно встретили. Спасибо всем, кто переживает за нас. Когда приехали в лагерь, удивился, насколько здесь комфортно. Здесь все есть, мы сразу приступили к урокам, – сказал ученик.

Также со словами благодарности обратилась девятиклассница школы села Аккозы Каратобинского района Айгерим Сансызбай:

– Спасибо всем, кто поддерживает пострадавших от наводнения. Уроки уже начались, познакомились с учителями, нам все интересно. С нетерпением ждем выходных – сказали, что мы поедем на экскурсию в музеи Аральска.

#ЗКО #дети #школа #кызыолрдинская область #центр оздоровление

Популярное

Все
Краснокнижную птицу, упавшую с неба под Костанаем, выпустили на волю
В столице представили лучшие автомобили, запчасти, комплектующие 400 компаний из 20 стран мира
Весенний автосезон: об амбициях, удобстве и пользе альтернативного транспорта
Большую воду первыми приняли дачи в поймах рек
Кто возьмет миллион?
Железные герои дарят живое участие
В Астане проходит показ раритетных костюмов, в которых выступали казахстанские чемпионы
Не увидим звезд футбола?
Назначения
Более ста детей из ЗКО продолжат обучение в центре оздоровления в Кызылординской области
Не все боевые награды нашли своих героев
Целина: как это было
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
Психологи показали простой способ побороть гнев
Минтранспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и бывшая супруга – юрист
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
Защитник Бишимбаева проявил неуважение к суду
Умер знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли
Спецпоказ полнометражного фильма «Каныш» прошел в Астане
Президент соболезнует в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева
Военные билеты перевели в цифровой формат
Данияр Ашимбаев прокомментировал тезисы Токаева о развитии казахстанской науки
Йога, шахматы, вокал: как работают центры для пожилых людей в Астане
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Маулен Ашимбаев: Не следует снижать требования к защите PhD
В Семее начнут издавать книги шрифтом Брайля на казахском я…
Business Startup: как студентов колледжей обучают азам бизн…
Учились не там и не тому: дети посещали запрещенные сайты в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]