Более ста детей из ЗКО продолжат обучение в центре оздоровления в Кызылординской области

Уральских школьников в течение десяти дней ждут не только офлайн-уроки, но и субботние развлекательные и познавательные мероприятия.

фото центра «Камбаш»

В среду ранним утром учащихся 5–9-х классов, прибывших из пострадавших от наводнения Теректинского и Каратобинского районов Западно-Казахстанской области, тепло встретили на железнодорожной станции Казалы. Детей на автобусах доставили в модернизированный летний Центр оздоровления и дополнительного образования детей «Камбаш», расположенный в поселке Камыстыбас на берегу одноименного озера.

Как рассказала глава Аральского районного отдела образования Санира Жанназарова, инициатива поддержана Министерством просвещения РК и акиматом Кызыл­ординской области. Расходы по транспорту и питанию взяли на себя предприниматели Приаралья.

– Аральская общественность во все времена протягивала руку помощи соотечественникам. Беда приходит не предупреждая, поэтому граждане всей страны объединили усилия, оказывая помощь пострадавшим в стихийных бедствиях. Для уральских школьников созданы все условия: организован автономный учебный процесс, готовы предметные кабинеты, уроки будут проводить учителя-волонтеры, – сказала она.

Как проинформировал директор центра «Камбаш» Рахан Калиев, дети пробудут у них полторы недели.

– По прибытии школьники прошли медицинский осмотр, накормлены и размещены по номерам. Им предоставлены жилой, лечебно-профилактический и оздоровительный корпуса, несколько спортивных площадок, плавательный бассейн, тренажерный и зал лечебной физкультуры, – отметил он.

Как сообщила замдиректора по учебно-воспитательной работе центра Гульмира Тажеди, школьники обеспечены пятиразовым питанием. Продуман и досуг детей: запланированы различные спортивные, культурные и творческие мероприятия. В частности, в выходные дни ребятишки совершат экскурсию по историческим и культурным местам Казалинского и Аральского районов.

Своими первыми впечатлениями поделились школьники.

– Меня зовут Дарын Самен, я учусь в 8-м «А» классе школы села Анкаты Теректинского района Западно-Казахстанской области. В три часа ночи нас на перроне теп­ло и дружно встретили. Спасибо всем, кто переживает за нас. Когда приехали в лагерь, удивился, насколько здесь комфортно. Здесь все есть, мы сразу приступили к урокам, – сказал ученик.

Также со словами благодарности обратилась девятиклассница школы села Аккозы Каратобинского района Айгерим Сансызбай:

– Спасибо всем, кто поддерживает пострадавших от наводнения. Уроки уже начались, познакомились с учителями, нам все интересно. С нетерпением ждем выходных – сказали, что мы поедем на экскурсию в музеи Аральска.