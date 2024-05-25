Большая вода: домой вернулись около 62 тыс. казахстанцев

«По республике вернулись в свои дома 61 962 человек. В эвакопунктах остаются 5 284 человек. Откачано более 25,5 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 8 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала», - говорится в сообщении.