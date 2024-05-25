Большая вода: домой вернулись около 62 тыс. казахстанцев
6
Информацию о паводковой ситуации в республике на утро субботы озвучили в МЧС, передает Kazpravda.kz
«По республике вернулись в свои дома 61 962 человек. В эвакопунктах остаются 5 284 человек. Откачано более 25,5 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 8 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала», - говорится в сообщении.
Между тем спасатели МЧС РК начали заблаговременную эвакуацию жителей села Талдыколь Атырауской области.
Накануне из-за повышения уровня воды в реке Жайык произошло подтопление подъездной дороги в населенный пункт. Для оповещения сельчан используют сиренно-речевые устройства.
Ситуация под контролем, отметили в МЧС.