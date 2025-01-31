Больше внимания промышленной кооперации

Премьер-министр РК Олжас Бектенов и Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провели двусторонние переговоры, в ходе которых обсудили вопросы исполнения договоренностей, достигнутых между Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и Президентом РФ Владимиром Путиным по увеличению объема двусторонней торговли.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Рассмотрены планы, касающие­ся расширения двустороннего торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного партнерства. Внимание также уделено задачам по укреп­лению взаимодействия в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, транспортной отрасли и других.

Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана. За 11 месяцев минувшего года взаимная торговля двух стран достигла 24,2 млрд долларов. Во исполнение договоренностей глав Казахстана и России по доведению товарооборота до 30 млрд долларов важным видится расширение номенклатуры поставляемых товаров. Отмечены позитивные результаты осуществления Комплекс­ной программы экономического сотрудничества на 2021–2025 годы, обозначена целесообразность разработки обновленной программы на предстоящий период. Товарооборот сельскохозяйственной продукции по итогам 10 месяцев 2024 года вырос на 5% и составил более 3,2 млрд долларов.

В сфере промышленной коопе­рации на сегодня осуществлено 99 казахстанско-российских проектов на 18,6 млрд долларов. Рассмотрены перспективы осуществления новых совместных проектов в Казахстане. Высокими темпами развиваются транзитные перевозки через Казахстан. В связи с этим участниками встречи подчеркнута важность развития авто- и железнодорожной инфраструктуры, открытия новых альтернативных маршрутов в сфере водного транспорта.

– Благодаря совместным усилиям глав государств

Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина наше двустороннее сотрудничество выведено на качественно новый уровень. Важная задача – обеспечить полноценную практическую реализацию договоренностей, дос­тигнутых на высшем уровне. Правительство Казахстана готово тесно взаимодействовать и развивать полноформатное деловое взаи­модействие по всем направлениям, – подчеркнул Олжас Бектенов.

– Казахстан – наш стратегичес­кий партнер и союзник, – отметил в свою очередь Михаил Мишустин. – Отношения наших стран основаны на принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. В ходе государственного визита в Казахстан Владимира Путина были достигнуты важные договоренности о дальнейшем развитии наших отношений. Задача правительств – обеспечить четкое исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты нашими лидерами.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность укреплять стратегическое партнерство и продолжать совместную работу по всем направлениям двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Премьер-министра РК.