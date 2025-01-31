Больше внимания промышленной кооперации

Премьер-министр РК Олжас Бектенов и Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провели двусторонние переговоры, в ходе которых обсудили вопросы исполнения договоренностей, достигнутых между Президентом РК
Касым-Жомартом Токаевым и Президентом РФ Владимиром Путиным по увеличению объема двусторонней торговли.
Рассмотрены планы, касающиеся расширения двустороннего торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного партнерства. Внимание также уделено задачам по укреплению взаимодействия в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, транспортной отрасли и других.
Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана. За 11 месяцев минувшего года взаимная торговля двух стран достигла 24,2 млрд долларов. Во исполнение договоренностей глав Казахстана и России по доведению товарооборота до 30 млрд долларов важным видится расширение номенклатуры поставляемых товаров. Отмечены позитивные результаты осуществления Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021–2025 годы, обозначена целесообразность разработки обновленной программы на предстоящий период. Товарооборот сельскохозяйственной продукции по итогам 10 месяцев 2024 года вырос на 5% и составил более 3,2 млрд долларов.
В сфере промышленной кооперации на сегодня осуществлено 99 казахстанско-российских проектов на 18,6 млрд долларов. Рассмотрены перспективы осуществления новых совместных проектов в Казахстане. Высокими темпами развиваются транзитные перевозки через Казахстан. В связи с этим участниками встречи подчеркнута важность развития авто- и железнодорожной инфраструктуры, открытия новых альтернативных маршрутов в сфере водного транспорта.
– Благодаря совместным усилиям глав государств
Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина наше двустороннее сотрудничество выведено на качественно новый уровень. Важная задача – обеспечить полноценную практическую реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Правительство Казахстана готово тесно взаимодействовать и развивать полноформатное деловое взаимодействие по всем направлениям, – подчеркнул Олжас Бектенов.
– Казахстан – наш стратегический партнер и союзник, – отметил в свою очередь Михаил Мишустин. – Отношения наших стран основаны на принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. В ходе государственного визита в Казахстан Владимира Путина были достигнуты важные договоренности о дальнейшем развитии наших отношений. Задача правительств – обеспечить четкое исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты нашими лидерами.
По итогам переговоров стороны подтвердили готовность укреплять стратегическое партнерство и продолжать совместную работу по всем направлениям двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Премьер-министра РК.