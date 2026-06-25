Бразилия разгромила Шотландию и вышла в плей‑офф ЧМ‑2026

Встреча группы С прошла в Майами и завершилась со счетом 3:0

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Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Шотландии и вышла в плей‑офф чемпионата мира‑2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на News.sportbox.ru

Дубль сделал Винисиус Жуниор, еще один мяч забил Матеус Кунья.

На 76‑й минуте матча на поле вышел нападающий Неймар, который провел первый матч за сборную Бразилии с 2023 года.

Бразильцы набрали семь очков и вышли в плей‑офф с первого места в группе. Со второго места в плей‑офф вышла сборная Марокко (7 очков).

Шотландцы (3) завершили групповой этап на третьем месте и сохраняют шансы на выход в плей‑офф. Сборная Гаити (0) завершила выступление на турнире.