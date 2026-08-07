Джон ван’т Шкип представлен на пост главного тренера сборной Казахстана

Футбол

Ранее он возглавлял сборные Греции и Армении

Фото: КФФ

Казахстанская федерация футбола достигла договоренности с Джоном ван’т Шкипом о работе в качестве главного тренера национальной сборной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КФФ

- Назначение специалиста из Нидерландов будет официально оформлено после согласования с Исполнительным комитетом КФФ, в соответствии с уставом федерации. Заседание Исполнительного комитета КФФ состоится в ближайшие дни, после чего будет подписан контракт с тренером, - объявили в КФФ.

В качестве футболиста Джон ван’т Шкип выступал за амстердамский «Аякс» и итальянскую «Дженоа», а также защищал цвета национальной сборной Нидерландов. В составе национальной команды он стал чемпионом Европы 1988 года.

Тренерскую карьеру ван’т Шкип начал в системе «Аякса». В разные годы он работал главным тренером амстердамского клуба, а также возглавлял «Твенте», «Зволле», мексиканскую «Гвадалахару» и австралийский «Мельбурн Сити». В 2016 году вместе с «Мельбурн Сити» специалист выиграл Кубок Австралии.

На международном уровне Джон ван’т Шкип возглавлял сборные Греции и Армении.

В тренерский штаб сборной Казахстана по футболу войдут Нурбол Жумаскалиев – ассистент, Елдос Ахметов – ассистент, Юрий Новиков – тренер вратарей, Вадим Боровский – тренер по физической подготовке и Тимур Кусаинов – аналитик, добавили в федерации.

#сборная #тренер #КФФ

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