Президента УЕФА выберут в следующем году в Астане

Футбол

22 апреля 2027 года столица станет площадкой для проведения 51-го Конгресса УЕФА — высшего руководящего и законодательного органа Союза европейских футбольных ассоциаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

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Решения, принятые в ходе Конгресса, определят дальнейшие направления развития европейского футбола на ближайшие годы.

В работе Конгресса примут участие представители всех 55 национальных футбольных ассоциаций, входящих в состав УЕФА, Президент организации, члены Исполнительного комитета, представители ФИФА, европейских лиг, клубных объединений и международных спортивных организаций.

Особая значимость предстоящего Конгресса - выборный статус. Так, именно в Астане состоятся выборы президента УЕФА и членов Исполкома организации. Предоставление Казахстану права проведения столь масштабного мероприятия подтверждает высокий уровень доверия со стороны УЕФА и признание возможностей страны по организации крупнейших международных спортивных событий. Организационные расходы будут полностью профинансированы УЕФА.

Конгресс УЕФА станет очередным этапом системной работы по развитию футбола в Казахстане. В стране модернизируется инфраструктура, развивается детско-юношеский футбол, последовательно реализуются реформы, направленные на повышение эффективности управления профессиональными клубами.

Так, в рамках первого этапа коммерциализации профессионального футбола 11 клубов уже перешли на новую модель управления с привлечением частных инвестиций. Общий объем инвестиций составил более 80 млрд тенге. Еще 8 профклубов планируется коммерциализировать в рамках второго этапа. Такой подход позволил повысить финансовую устойчивость клубов и создать дополнительные возможности для развития отечественного футбола.

Напомним, вчера, 4 августа, французский клуб «Пари Сен-Жермен» сообщил о планах открыть в Казахстане свою академию. Приход одного из ведущих футбольных брендов мира станет важным шагом в развитии детско-юношеского футбола, внедрении современных методик подготовки и обмене международным опытом.

#Астана #футбол #УЕФА #конгресс

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