Брейкинг снова на вершине!

Первый день был посвящен отборочным турам. Из 224 зарегистрированных участников из Казахстана, Кыргызстана, России, Турции, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Индии были отобраны 16 танцоров в каждом стиле – hip-hop, popping, krump и breaking.

Далее они соревновались в сольных батлах, и в каждом стиле судьей был выбран один победитель. После этого судья вместе с танцором выбирали третьего члена в свою команду для участия в финальной битве. Надо сказать, судьи на мероприятии собрались крутые: Marlone (Франция) – breaking, Konkrete (США) – krump, Batalla (Германия) – hip-hop, MTPOP (Вьетнам) – popping и легендарный Mr Wiggles (США).

В этом году на Gorilla Style Wars введена обновленная и уникальная система батлов. Команды формировались зрителями посредством голосования. В итоге получилось восемь команд в четырех стилях: четыре команды победителей (judge team) и четыре зрительские (challengers team). Зрители остались в восторге от увиденного и получили массу положительных эмоций!

Во второй день команды сразились друг с другом. Но победу одержал только один стиль – breaking, как, впрочем, и в прошлом году. В команду победителей вошли танцоры Marlone, Kalmius и Alexandr. А после финальных батлов зрителей ждало выступление легенд хип-хопа из США – группы The pharcyde, которая взорвала сцену Алматы своим неподражаемым стилем и хитами.

– Это был лучший ивент, на котором я когда-либо бывал! Атмосфера невероятная, а уровень танцоров просто зашкаливал. После того как я выложил сторис и посты в соцсетях, мне начали писать множество людей, интересуясь, где проходит это потрясающее событие, – поделился впечатлениями американский судья Konkrete.