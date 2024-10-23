Брейкинг снова на вершине!

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Лилия Мухитова

В Алматы прошел международный чемпионат по уличным танцам Gorilla Style Wars, собравший крутейших танцоров со всего мира.

фото предоставлено организаторами чемпионата

Первый день был посвящен отборочным турам. Из 224 зарегистрированных участников из Казахстана, Кыргызстана, России, Турции, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Индии были отобраны 16 танцоров в каждом стиле – hip-hop, popping, krump и breaking.

Далее они соревновались в сольных батлах, и в каждом стиле судьей был выбран один победитель. После этого судья вместе с танцором выбирали третьего члена в свою команду для участия в финальной битве. Надо сказать, судьи на мероприятии собрались крутые: Marlone (Франция) – breaking, Konkrete (США) – krump, Batalla (Германия) – hip-hop, MTPOP (Вьетнам) – popping и легендарный Mr Wiggles (США).

В этом году на Gorilla Style Wars введена обновленная и уникальная система батлов. Команды формировались зрителями посредством голосования. В итоге получилось восемь команд в четырех стилях: четыре команды победителей (judge team) и четыре зрительские (challengers team). Зрители остались в восторге от увиденного и получили массу положительных эмоций!

Во второй день команды сразились друг с другом. Но победу одержал только один стиль – breaking, как, впрочем, и в прошлом году. В команду победителей вошли танцоры Marlone, Kalmius и Alexandr. А после финальных батлов зрителей ждало выступление легенд хип-хопа из США – группы The pharcyde, которая взорвала сцену Алматы своим неподражаемым стилем и хитами.

– Это был лучший ивент, на котором я когда-либо бывал! Атмосфера невероятная, а уровень танцоров просто зашкаливал. После того как я выложил сторис и посты в соцсетях, мне начали писать множество людей, интересуясь, где проходит это потрясающее событие, – поделился впечатлениями американский судья Konkrete.

#Алматы #чемпионат #танцы #брейкинг #Gorilla Style Wars

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