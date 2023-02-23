Будет проведено расследование – КГА об инциденте с вертолетом Казавиаспаса

Происшествие с вертолетом АО «Казавиаспас» прокомментировали в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал КГА.
23 февраля в 15:50 в 6 км от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 «Казавиаспаса», совершавший облет трубопровода по заказу АО «Казтрансойл».
«На борту находились 5 членов экипажа и 2 пассажира.
По предварительным данным, жертв нет, есть пострадавшие. На место выехали сотрудники ДЧС.
Департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте МИИР РК проведет расследование», – сообщили в комитете.
Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана уточняли, что борт был застрахован, периодическое техническое обслуживание проходил в январе 2023 года.