Бурхан-булак – величественный и недоступный

Преодолев довольно продолжительный и непростой путь по горным тропам, можно увидеть самый высокий и, без сомнения, самый живописный в Казахстане водопад.

Интерес представляет не только сам водопад общей высотой в 168 м, но и живописные пейзажи, окружающие его. А еще, пожалуй, сама мать-природа сложным маршрутом защищает это чудо от лишних гостей, уберегая таким образом уникальную экосис­тему в первозданном виде. Но все сложности на пути к Бурхан-булаку в итоге лишь усиливают восторг от увиденного.

Туристический информационный центр Visit Zhetysu в целях популяризации достопримечательности организовал для СМИ и блогеров увлекательную поездку к водопаду. Время инфотура выбрали не случайно – именно летом, в период активного таяния ледников, водные потоки предстают во всей красе и мощи.

Предваряла поездку долгая и тщательная подготовка, ведь преодолеть горную местность может только крепкий внедорожник или старый добрый ГАЗ-66, на котором и отправились в путь участники тура. Обязательный пункт – запас провизии, теплые вещи, закрытая и прочная сменная обувь и в идеале – дождевики, ведь погода на высоте 2 000 м над уровнем моря меняется постоянно. Стоит учитывать и то, что, кроме спутниковой, в том районе не действует никакая другая связь.

Теоретически расстояние до расположенного на территории Ескельдинского района водопада составляет всего 70 км от моногорода Текели и порядка 140 км – от Талдыкоргана. На деле же прямой дороги к заповедной зоне нет, и добираются туда в объезд. Причем путь, полный препятствий, может занять от восьми до десяти часов!

Но пугаться не стоит: сама дорога – это отдельное приключение, которое подарит море впечатлений и адреналина. Горная тропа то поведет через участки, где пройти можно только пешком, но зато буквально под ногами будут пробегать суслики, у лица – летать бабочки и птички. А потом отвесная каменистая дорога сменится открытым пространством с видом на бесконечное небо и величественные вершины Джунгарского Алатау… Хочется остаться уже там, в окружении сочной зелени ароматного разнотравья, вдыхая звенящий от чистоты и прохлады воздух.

Но путь ведет неутомимых путешественников дальше, приводя спустя несколько часов к первой, излюбленной туристами остановке на пути к водопаду – нерукотворной смотровой площадке. Большая равнина с высоты птичьего полета открывает шикарный вид на знаменитое Коринское ущелье, в глубине которого бежит горная река Кора. Ее бурные своенравные воды породили в народе немало легенд.

Одна из них повествует об истории несчастной любви гордой красавицы по имени Кора и славного юноши Бурхана. Родные были против союза влюбленных, всеми силами разлучая их. Тогда отчаявшиеся молодые бросились с высоты: девушка превратилась в реку, а ее любимый – в водопад, которые навечно слились воедино, протекая через весь восточный отрог Джунгарского Алатау. Кстати, ручей, протекающий близ Бурхан-булака, издавна носит название «Слезы матери», которая ледяными кап­лями оплакивает горькую судьбу отчаянного сына.

Согласно другой легенде, слово «бурхан» в монгольском наречии обозначало Будду. А в самом Коринском ущелье есть большой камень с высеченным изображением этого божества. Поэтому предполагается, что водопад когда-то называли родником Будды. К слову, от того камня в Коринском ущелье также можно добраться до водопада, преодолев пешком порядка 77 км.

Так за рассказами и фотосессиями на фоне необыкновенных пейзажей группа преодолевает значительную часть маршрута. По дороге путешественникам открывается вид на еще один интересный водоем с историей. Озеро, называемое остроумными туристами Подковой, Бубликом, Копейкой и даже Оперой в «честь» значка интернет-браузера, появилось на месте, куда красавица из древних сказаний бросила свое невероятной красоты кольцо, чтоб любоваться им смог каждый. И действительно озеро это выглядит как картинка из сказок.

Продолжает затяжное путешествие довольно крутой спуск в само ущелье. Непростой путь приходится преодолевать пешком, нередко спотыкаясь о камни и путаясь в зарослях. Однако проводник сообщает, что это поч­ти завершающая часть пути, и силы вновь возвращаются к уже уставшим, но так ожидающим встречи со знаменитым водопадом путникам. И вот, как по заказу, начинается практически ровная дорога, вплотную окруженная разлапистым ельником.

У входа в ущелье лежит огромный валун, названный в народе Аулие тас. Согласно преданиям, когда-то здесь, у реки Кора, расположился аул, ведь эта благодатная земля всегда влекла людей красотой и плодородием. Но однажды здесь началось землетрясение, вызвав настоящий камнепад. Со склона покатился огромный валун, грозивший уничтожить все на своем пути. В тот момент в одной из юрт едва-едва появился на свет младенец, издав первый в жизни крик. Его мать в отчаянии взмолилась – и глыба как вкопанная остановилась в считанных сантиметрах от жилища. Камень этот с тех пор считается священным, и нередко ездят к нему загадывать самые сокровенные желания…

Преодолев 136 км непростого пути, потеряв счет времени, оказавшись вдали от цивилизации, путешественники оказываются на финишной прямой. Здесь, в окружении скал с одной стороны, и белеющих вершин гор – с другой, внезапно встречают их уютные деревянные гостевые домики. Эта единственная в округе туристическая база была создана в 2007 году. По словам администратора Мадины Адинбековой, сначала здесь установили немецкие палатки и юрты. А со временем построили экологичные одно- и двухэтажные жилища общей вместимостью 50 человек. Кроме домиков, здесь есть палаточная столовая, баня и генератор, дающий электричество по расписанию.

Сотрудники базы следят за чистотой и соблюдением правил безопасности на природе, проводят инструктаж, ведь многие туристы предпочитают отдыхать в палатках, разбив их на поляне недалеко от водопада.

Подкрепившись и восстановив силы, группа спешит к водопаду, до которого осталось идти менее получаса. Добираться можно вдоль берега реки или по тропе у самых скал. Дорожка сначала ведет по открытому лугу с десятками видов цветущей зелени, постепенно ее все плотнее окружают вековые ели с густыми огромными ветвями.

В какой-то момент зеленые охранники отступают, открывая впечатляющую картину: с высоты, куда не достает взгляд, ревя, летит бурный поток. Окруженные первозданной природой, ледяные струи срываются с высоты, разлетаясь вокруг тысячами брызг!

Общая высота четырехкаскадного водопада составляет 168 м, а видимых снизу трех частей – 114 м. Самые отчаянные туристы могут отправиться покорять самый верхний каскад, вновь поднимаясь ввысь по крутой горной тропинке. Вид оттуда и вовсе головокружительный во всех смыслах – высота, вода, небо, зелень… Ни одна даже самая современная фото- и видеотехника, говорят пораженные путешественники, не передаст всего великолепия столь неприступного и уникального места.

– Все это нужно видеть собственными глазами, почувствовать чистейший горный воздух, промокнуть до нитки от капель водопада и просто помолчать, пытаясь впитать, запомнить увиденное, испытывая по-детски искренний восторг, – делится эмоциями участница инфотура Залина Атабаева. – Время в этих местах летит незаметно. И, пожалуй, одного-двух дней на такую поездку недостаточно. Нужно побыть здесь еще примерно столько же, чтобы в полной мере насладиться и прочувствовать это легендарное место.

Как уточнил руководитель Центра Visit Zhetysu Жандос Нуриев, тур к водопаду Бурхан-булак стал одним из важнейших путешествий, организованных в нынешнем туристическом сезоне.

– Поскольку этот водопад является самым высоким не только в Казахстане, но и в целом в Центральной Азии, этот маршрут вносит большой вклад в развитие экологического и горного туризма страны, – считает Жандос Нуриев. – В данном туре приняли участие известные тревел-блогеры страны, представители СМИ и туркомпаний, которые в будущем хотят проводить поездки в этом направлении. Кроме самого водопада, в ходе экскурсий был представлен туристический потенциал расположенных по дороге городов – Талдыкоргана и Текели. Если в будущем будет дорога от Текели, есть возможность открытия дополнительных рабочих мест для его жителей.

Такая дорога, по плану, должна появиться в 2025 году: по поручению Президента страны утверждена Дорожная карта по реконструкции автомобильной дороги до уникального водопада. Как сообщают в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетысу, «разработан технический паспорт дороги протяженностью 52 км в Коринском ущелье, на данный проект получено экономическое заключение. Из областного бюджета выделено 94 млн 800 тыс. тенге на разработку проектно-сметной документации «Реконструкция противопожарной дороги Коринского лесничества до водопада Бурхан-булак», заключен договор с ТОО «Алматы жоба». Запланированный срок окончания разработки ПСД – конец ноября текущего года».

А пока комфортного пути сюда нет. И каждый, кто побывал у водопада, может радоваться и гордиться вдвойне: покорить место, которое всех покоряет своей величественной красотой, дорогого стоит.