Интерес к тазы – вовсе не мода

В этом году в нашей стране впервые отметили День казахского тазы. Дата нового праздника выбрана не случайно – 3 сентября 2024 года Международная кинологическая федерация (FCI) предварительно признала казахского тазы самостоятельной породой и закрепила за Казахстаном статус страны ее происхождения. Поэтому этот праздник – не просто дань традиции, а официальное подтверждение того, что уникальное степное наследие удалось сберечь для всего мира.

Вчера на столичном Арбате, чтобы отметить День казахского тазы, собрались владельцы собак этой породы, чтобы и питомцев своих во всей красе показать, и рассказать, почему так важны сохранение и популяризация «четвероногого наследия». Статные красавцы-псы привлекали внимание: прохожие останавливались возле них, фотографировались и расспрашивали об особенностях породы, которая столетиями сопровождала казахов.

Для заводчика Аяна Досыманова интерес к тазы – вовсе не новая мода. В его семье этих собак держали поколениями: тазы разводил еще его прадед, рассказывает он.

Аян занимается породой около 15 лет. Сейчас в его питомнике в селе Арайлы близ Астаны 10 тазы, а всего за эти годы он вырастил около трех десятков собак. По словам заводчика, тазы требует постоянной работы – собаке, созданной для движения и охоты, необходимо поддерживать форму, развивать скорость и выносливость.

– Мы продолжаем наследие, оставленное предками. Тазы – одно из семи сокровищ. Ее охотничий талант, резвость, сложение, благородное спокойствие – качества, которые передаются по крови. Осенью, зимой и весной собаки много бегают, летом больше внимания уделяем восстановлению, – говорит Аян Досыманов.

Хорошего тазы опытный заводчик способен разглядеть уже примерно в три месяца. Смотрят на телосложение, ноги, голову, движения и активность щенка. Но самым важным остается происхождение. Именно сохранение чистоты породы Аян считает сегодня одной из главных задач.

– Нельзя допускать случайного скрещивания. При разведении нужно учитывать не только внешний вид, но и характер, охотничьи качества. Важно сохранить все свойства, присущие тазы, – отмечает заводчик.

Для председателя столичной организации ASYL QAZYNA Серика Алтаева история с тазы длится уже больше полувека – породой он занимается с 1971 года. Первого тазы ему подарил дядя, который тоже держал этих собак. Сейчас у Серика Алтаева 14 тазы. Одно из направлений работы организации – проведение бегов и курсинга, позволяющих оценивать скоростные качества собак и отбирать лучших представителей породы.

– Мы проводим соревнования, выявляем скорость тазы, делаем отбор по областям, определяем лучших, – рассказывает он.

За привычным сравнением тазы с ветром стоят вполне конкретные цифры. По словам Серика Алтаева, во время забегов при помощи специальных датчиков была зафиксирована средняя скорость около 59 км⁄ч, а на коротких дистанциях представители породы способны разгоняться примерно до 65 км⁄ч. Но скорость сама по себе не появляется:

– Уход за тазы – целая наука. Важно правильно кормить собаку, соблюдать режим, давать ей возможность бегать и тренироваться, – объясняет заводчик.

Сам Серик Алтаев много лет охотился с тазы и именно охотничьи качества наряду с резвос­тью и выносливостью считает важнейшей чертой национальной породы.