Президент выдвинул кандидатуру на должность Председателя Курултая

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«Как вам известно, в соответствии с 57 статьей Конституции Президент выдвигает кандидатуру на должность Председателя Курултая. Я предлагаю кандидатуру Дадебая Айбека Аркабайулы на эту ответственную должность. Вы его хорошо знаете. Он долгое время проработал в системе государственного управления, обладает большим опытом. Он на деле доказал, что является образованным, патриотичным и ответственным гражданином. Поэтому, я считаю его достойным этой должности", - сказал Касым-Жомарт Токаев на первой сессии Курултая.

Он напомнил, что согласно Конституции, Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Курултаем.

"В связи с этим, после того как сформируется структура Курултая, я внесу на рассмотрение депутатов кандидатуры Вице-президента и Премьер-министра. Затем, после консультаций с вами, я назначу членов Правительства. Кроме того, будет произведено назначение на новую должность заместителя Председателя Совета Безопасности.



После того, как будет полностью сформирован состав Курултая и Правительства, я обнародую ежегодное Послание народу Казахстана", - сообщил Глава государства.

Айбек Дадебай - Председатель партии «Әділет» с 7 мая 2026 года.