Президент выдвинул кандидатуру на должность Председателя Курултая

На этот пост он предложил кандидатуру Айбека Дадебая
«Как вам известно, в соответствии с 57 статьей Конституции Президент выдвигает кандидатуру на должность Председателя Курултая. Я предлагаю кандидатуру Дадебая Айбека Аркабайулы на эту ответственную должность. Вы его хорошо знаете. Он долгое время проработал в системе государственного управления, обладает большим опытом. Он на деле доказал, что является образованным, патриотичным и ответственным гражданином. Поэтому, я считаю его достойным этой должности", - сказал Касым-Жомарт Токаев на первой сессии Курултая.
Он напомнил, что согласно Конституции, Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Курултаем.
"В связи с этим, после того как сформируется структура Курултая, я внесу на рассмотрение депутатов кандидатуры Вице-президента и Премьер-министра. Затем, после консультаций с вами, я назначу членов Правительства. Кроме того, будет произведено назначение на новую должность заместителя Председателя Совета Безопасности.
После того, как будет полностью сформирован состав Курултая и Правительства, я обнародую ежегодное Послание народу Казахстана", - сообщил Глава государства.
Айбек Дадебай - Председатель партии «Әділет» с 7 мая 2026 года.
Родился 1 апреля 1980 года в городе Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана по специальности «Документовед-международник», впоследствии получил степень магистра регионоведения. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.
Свою профессиональную деятельность начал в сфере высшего образования. Значительную часть своей карьеры посвятил госслужбе и вопросам государственного управления. Работал экспертом отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента, исполнял обязанности помощника Председателя Сената.
В 2011–2013 годах был атташе, III секретарем Постоянного представительства Республики Казахстан при Организации Объединённых Наций в Женеве.
В последующие годы занимал руководящие должности в системе высших органов государственной власти: возглавлял Секретариат Председателя Сената Парламента, работал заместителем начальника Канцелярии Президента, заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан.
В январе 2022 года был назначен Управляющим делами Президента. С февраля 2024 года по май 2026 года занимал должность Руководителя Администрации Президента, координируя деятельность по реализации ключевых государственных реформ и стратегических инициатив.