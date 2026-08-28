Президент выдвинул кандидатуру на должность Председателя Курултая

Президент,Курултай

На этот пост он предложил  кандидатуру Айбека  Дадебая

Фото: Акорда

«Как вам известно, в соответствии с 57 статьей Конституции Президент выдвигает кандидатуру на должность Председателя Курултая. Я предлагаю кандидатуру Дадебая Айбека Аркабайулы на эту ответственную должность. Вы его хорошо знаете. Он долгое время проработал в системе государственного управления, обладает большим опытом. Он на деле доказал, что является образованным, патриотичным и ответственным гражданином. Поэтому, я считаю его достойным этой должности", - сказал  Касым-Жомарт Токаев на первой сессии Курултая.

Он напомнил, что согласно Конституции, Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Курултаем.

"В связи с этим, после того как сформируется структура Курултая, я внесу на рассмотрение депутатов кандидатуры Вице-президента и Премьер-министра. Затем, после консультаций с вами, я назначу членов Правительства. Кроме того, будет произведено назначение на новую должность заместителя Председателя Совета Безопасности.

После того, как будет полностью сформирован состав Курултая и Правительства, я обнародую ежегодное Послание народу Казахстана", - сообщил Глава государства.

Айбек Дадебай - Председатель партии «Әділет» с 7 мая 2026 года.

Родился 1 апреля 1980 года в городе Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана по специальности «Документовед-международник», впоследствии получил степень магистра регионоведения. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.

Свою профессиональную деятельность начал в сфере высшего образования. Значительную часть своей карьеры посвятил госслужбе и вопросам государственного управления. Работал экспертом отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента, исполнял обязанности помощника Председателя Сената.

В 2011–2013 годах был атташе, III секретарем Постоянного представительства Республики Казахстан при Организации Объединённых Наций в Женеве.

В последующие годы занимал руководящие должности в системе высших органов государственной власти: возглавлял Секретариат Председателя Сената Парламента, работал заместителем начальника Канцелярии Президента, заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан.

В январе 2022 года был назначен Управляющим делами Президента. С февраля 2024 года по май 2026 года занимал должность Руководителя Администрации Президента, координируя деятельность по реализации ключевых государственных реформ и стратегических инициатив.

#Токаев #курултай #Дадебай

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