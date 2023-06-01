Быстрее, выше, сильнее! Статьи 1 июня 2023 г. 4:30 1 Михаил Тё Церемония открытия VI летней Спартакиады Республики Казахстан стала настоящим шоу, подобных которому уже давно не видели жители Тараза. фото автора Трибуны центрального стадиона были полны зрителей. Горожане целыми семьями пришли порадоваться за атлетов, приехавших со всех регионов страны, и насладиться праздничной программой. Действо началось с видеоролика о Таразе и театрализованного представления «Бабалар рухы», рассказавших о богатой истории города и страны, культурном наследии предков. Известные жамбылские спортсмены, среди которых чемпион мира по боксу среди кадетов, чемпион Азии Олжас Саттибаев, победительница Азиатских игр по каратэ Гузалия Гафурова, призер Паралимпийских игр по плаванию Нурдаулет Жумагали, чемпионка страны по самбо Асылжан Орынбасарова и другие, пронесли знамя Спартакиады по стадиону и передали его военнослужащим Регионального командования «Юг», которые подняли его на флагшток. Открыли масштабное мероприятие министр культуры и спорта Асхат Оралов и аким области Нуржан Нуржигитов. Асхат Оралов отметил большую значимость спортивного мероприятия, охватывающего все области республики. – Республиканская Спартакиада проводится раз в четыре года, она является одним из важнейших спортивных событий в истории страны, – сказал министр. – В этом сезоне в ней принимают участие более тысячи спортсменов со всех регионов. Основная цель соревнований – выявить сильнейших для формирования национальных сборных команд по летним видам спорта и определить претендентов на участие в международных соревнованиях, в том числе в лицензионных отборочных турнирах на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в 2024 году. Асхат Оралов также отметил, что сегодня молодежь может заниматься спортом на системной основе и добиваться высоких результатов. Доказательством тому служат победы казахстанских спортсменов на международных соревнованиях. Министр культуры и спорта вручил почетные грамоты Президента Казахстана личным тренерам спортсменов, недавно ставших призерами чемпионата мира по боксу в Ташкенте. В свою очередь глава региона Нуржан Нуржигитов отметил, что для жамбылцев большая честь оказаться в центре внимания спортивной общественности и встречать на аулиеатинской земле именитых атлетов со всего Казахстана. – Здоровая нация – это, прежде всего, здоровая молодежь, – сказал аким области. – Важно, чтобы подрастающее поколение больше внимания уделяло спорту. Главная цель Спартакиады – развитие массового спорта, формирование здорового образа жизни и пропаганда физической культуры и спорта. Жамбылская область взрастила не одно поколение спортсменов, достойно представляющих наш регион на различных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх. Мы гордимся их победами и достижениями. Затем состоялось торжественное зажжение огня Спартакиады. Внимание публики вновь приковал экран, на котором было видно, как проходит эстафета огня, взявшая начало от мемориала в Парке Победы им. Бауыржана Момышулы. Пламя соревнований титулованные спортсмены, в числе которых золотой медалист Сурдлимпийских игр по вольной борьбе Габит Есжанов, призер чемпионата мира и Азии по боксу Гани Жайлауов, пронесли по центральным улицам Тараза. Зажечь огонь соревнований доверили чемпиону мира по боксу, призеру Азиатских игр Асланбеку Шимбергенову. Затем от имени тренеров и спортсменов прозвучала клятва в проведении честных состязаний. Ее озвучили тренер по волейболу Кристина Башкатова и мастер спорта международного класса по таэквондо Елдос Ыскак. Торжественная церемония завершилась показательными выступлениями жамбылских спортсменов, концертной программой с участием звезд отечественной эстрады и местных артистов, а также праздничным фейерверком. Пред. След. Пред. След. #Спорт #Тараз #открытие #РК #Спартакиада #игры.ю наследие #спортсмены