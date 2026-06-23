Бюро Сената

Парламент
Ольга Орлова

На заседании бюро Сената Парламента под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева депутаты определили­ повестку заседания, запланированного на 25 июня.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Члены бюро постановили рассмотреть во втором чтении Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам экологии и совершенствования отдельных отраслей экономики», а также ратифицировать ряд международных соглашений.

Также на повестку заседания вынесен Закон РК «О психологической деятельности», в соответствии с которым определяются компетенции уполномоченных государственных органов и местных исполнительных органов, а также основные права и обязанности психологов и получателей психологической помощи.

Следующий пакет законов включает законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственного управления и местного самоуправления», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК о таможенном регулировании в РК», «О кредитной рейтинговой дея­тельности», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования социального законодательства».

Также будут рассмотрены и инициированные депутатами Закон РК «Об обращении с радиоактивными отходами» и сопутствующие ему – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обращения с радиоактивными отходами, энергетики и развития атомной отрасли» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК о недрах и недропользовании по вопросам обращения с радиоактивными отходами и совершенствования регулирования операций по недропользованию». Основная цель – установление и усиление механизмов регулирования отношений в области обращения с радиоактивными отходами. Также законом регламентированы классификация радиоактивных отходов, перевод ядерных материалов, радиоактивных веществ в категорию радиоактивных отходов, категорирование объектов обращения с радиоактивными отходами.

#Парламент #Сенат #заседание #повестка

Популярное

Все
Бюро Сената
Госслужащие соревновались в эрудиции
Золотая Орда как модель степной цивилизации
В Приаралье стартовала акция «Кітап керуені»
Во имя интересов государства и граждан
Уголь, который может изменить промышленность
Многоуровневая система контроля
Новая Конституция – основа Справедливого Казахстана
Лучшие производства года назвали в Улытау
Они первыми спешат на помощь
Золото в триатлоне
Возвращение к земле
Продолжая путь отца
Для роста экспорта
За томами уголовных дел...
Медальный всплеск в Торонто
Посадили и забыли
Труд за пределами статистики
«Актобе» забирает главный матч тура
Не только солнце, воздух и вода
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Должников пора призвать к ответу
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
В Алматы представили роботакси
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Парковка на придомовых территориях: в МВД разьяснили правила
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Зайцев взяли на контроль
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Читайте также

Спикер Сената: объединиться вокруг реформ Президента
Расширяя профессиональные горизонты
Маулен Ашимбаев принял участие в заседании совета МПА СНГ
Парламент принял поправки в конституционный закон «О выбора…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]