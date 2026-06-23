Бюро Сената

Члены бюро постановили рассмотреть во втором чтении Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам экологии и совершенствования отдельных отраслей экономики», а также ратифицировать ряд международных соглашений.

Также на повестку заседания вынесен Закон РК «О психологической деятельности», в соответствии с которым определяются компетенции уполномоченных государственных органов и местных исполнительных органов, а также основные права и обязанности психологов и получателей психологической помощи.

Следующий пакет законов включает законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственного управления и местного самоуправления», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК о таможенном регулировании в РК», «О кредитной рейтинговой дея­тельности», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования социального законодательства».

Также будут рассмотрены и инициированные депутатами Закон РК «Об обращении с радиоактивными отходами» и сопутствующие ему – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обращения с радиоактивными отходами, энергетики и развития атомной отрасли» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК о недрах и недропользовании по вопросам обращения с радиоактивными отходами и совершенствования регулирования операций по недропользованию». Основная цель – установление и усиление механизмов регулирования отношений в области обращения с радиоактивными отходами. Также законом регламентированы классификация радиоактивных отходов, перевод ядерных материалов, радиоактивных веществ в категорию радиоактивных отходов, категорирование объектов обращения с радиоактивными отходами.