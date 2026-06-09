Спикер Сената: объединиться вокруг реформ Президента

На заседании бюро под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева депутаты обсудили план работы Сената в рамках реализации поручений Главы государства и определили повестку заседания палаты, запланированного на 11 июня.

Фото: пресс-служба Сената

Как отметил спикер Сената, с 1 июля вступает в силу новая Конс­титуция, ключевая цель которой – укрепление государственности и повышение благосостояния граждан. Для успешной реализации этих масштабных преобразований Маулен Ашимбаев призвал казахстанцев проявить единство и сплотиться вокруг курса Главы государства ради построения Справедливого Казахстана.

– По инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева в последние годы осуществляются масштабные преобразования. Принятие новой Конституции ознаменовало начало качественно нового этапа в развитии Казахстана. Главная цель этого стратегического курса – укрепление независимости, защита государственности и повышение благосостояния граждан. Для реализации конституционных принципов необходимо обеспечить системное и целенаправленное продолжение реформ. При этом основным фактором успеха выступают общественное единство и сплоченность. В этот судьбоносный для нашей страны этап особенно важна поддержка и консолидация всех казахстанцев вокруг политического курса Главы государства в целях построения Справедливого Казахстана, – сказал председатель палаты Парламента.

Вместе с тем члены бюро постановили рассмотреть Закон «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции РК», сопутствующие ему – «О внесении дополнений в Закон РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» по вопросам амнистии в связи с принятием новой Конституции РК» и «О внесении изменения и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам амнистии в связи с принятием новой Конституции РК».

Также на повестку вынесены ратификация ряда международных соглашений и рассмотрение профильных законов по вопросам газоснабжения и электроэнергетики, цифровизации и защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте, животного мира, лесного и охотничьего хозяйства, а также по вопросам пчеловодства.

В частности, инициированным сенаторами Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы» внесен ряд поправок, направленных на повышение социальной и правовой защищенности военнослужащих. Речь идет о выплате военнослужащим Вооруженных сил и Пограничной службы денежного содержания в трехкратном размере при участии в ликвидации чрезвычайных ситуа­ций, проведении антитеррористических операций, а также в обеспечении режима чрезвычайного положения.

На создание правовых условий для дальнейшего развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных, повышения качества и доступности услуг связи, а также развития цифровой инфраструктуры страны направлен следующий закон – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных».

В ходе заседания депутаты также распределили среди постоянных комитетов законы, ранее принятые Мажилисом.