Бюро Сената

На заседании палаты в четверг депутаты рассмотрят Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций», который нацелен на активизацию экономического сотрудничества сторон посредством создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности. Документ приз­ван обеспечить защиту от принудительного отчуждения путем обеспечения выплаты компенсации, доступ к международному арбитражу, а также справедливое и равное отношение стран к иност­ранным инвестициям.

Кроме того, сенаторами будет рассмотрен Закон «О ратификации Соглашения между Правительст­вом Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций». Основной задачей соглашения является создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвес­тиционной деятельности.

В ходе заседания члены бюро распределили среди постоянных комитетов Сената законы, принятые Мажилисом.