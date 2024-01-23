Бюро Сената Свежий выпуск 23 января 2024 г. 2:19 98 Адия Кенжегулова Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел заседание бюро, на котором депутаты утвердили повестку дня очередного заседания палаты, запланированного на 25 января. фото из архива "КП" На заседании палаты в четверг депутаты рассмотрят Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций», который нацелен на активизацию экономического сотрудничества сторон посредством создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности. Документ призван обеспечить защиту от принудительного отчуждения путем обеспечения выплаты компенсации, доступ к международному арбитражу, а также справедливое и равное отношение стран к иностранным инвестициям. Кроме того, сенаторами будет рассмотрен Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций». Основной задачей соглашения является создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности. В ходе заседания члены бюро распределили среди постоянных комитетов Сената законы, принятые Мажилисом. #Сенат #заседание #ратификация #повестка заседания