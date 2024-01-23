Бюро Сената

Свежий выпуск
98
Адия Кенжегулова

Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел заседание бюро, на котором депутаты утвердили повестку дня очередного заседания палаты, запланированного на 25 января.

фото из архива "КП"

На заседании палаты в четверг депутаты рассмотрят Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций», который нацелен на активизацию экономического сотрудничества сторон посредством создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности. Документ приз­ван обеспечить защиту от принудительного отчуждения путем обеспечения выплаты компенсации, доступ к международному арбитражу, а также справедливое и равное отношение стран к иност­ранным инвестициям.

Кроме того, сенаторами будет рассмотрен Закон «О ратификации Соглашения между Правительст­вом Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций». Основной задачей соглашения является создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвес­тиционной деятельности.

В ходе заседания члены бюро распределили среди постоянных комитетов Сената законы, принятые Мажилисом.

#Сенат #заседание #ратификация #повестка заседания

Популярное

Все
Иртыш вышел из берегов
И подъехал к мечети экскаватор...
Будем честны друг с другом
Авоська от кутюр
Вернуть нельзя оставить
Ставил деньги – проиграл жизнь
Эта ласточка – всегда первая!
Книги в «цифре»
Научиться жить без долгов
Высоко летят, далеко глядят
Звук души народной
Бюро Сената
Визитная карточка танца
Да поможет нам скандал!
Продукция под надзором
Впереди много работы
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Работать на земле дано не каждому
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 2024
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Под прикрытием народа
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Перспективы глобальны, как и проблемы
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Проблемы общества – основа нормотворческой деятельности
Алатау станет мегаполисом
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Сын своей земли
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме

Читайте также

Новый раунд Астанинского процесса
Продукция под надзором
Доходность или доступность?
Реформы и дискуссии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]