Бывший президент Египта приговорен к смерти

В мире
Талгат Исенов
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси приговорен к смертной казни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что суд огласил приговор ему и ряду лидеров "Братьев-мусульман" по делам о государственной измене и шпионаже в пользу иностранного государства, а также о массовом побеге лидеров "Братьев-мусульман" из тюрьмы в дни январской революции 2011 года. Тогда страну охватили массовые беспорядки, и за многими акциями неповиновения, а также насильственными действиями стояли, как выяснилось позднее, исламисты.

В деле о госизмене  имя Мурси не фигурировало, к смерти его приговорили за побег из тюрьмы.

Суд также приговорил к смертной казни за шпионаж и госизмену в пользу иностранного государства 16 бывших руководителей запрещенной ныне в Египте исламистской ассоциации, в том числе "серого кардинала" "братьев" Хейрата Шатера, заместителя духовного наставника исламистов Мухаммеда аль-Бельтаги. Они признаны виновными в сговоре с "иностранными организациями" с целью совершения террористических актов внутри страны, а также в "разглашении другому государству военной тайны".

Соответствующие документы переданы, согласно действующей юридической практике, на утверждение верховного муфтия страны. Окончательное оглашение приговора по обоим делам назначено на 2 июня.

В Каире после приговора Мурси начались массовые беспорядки.

Популярное

Все
Пенсионные накопления – под защитой государства
Экологи наказали «Казахмыс»
Правовая основа доверия
Комбайны вышли на поля
Не только теория, но и практика
Подготовка идет полным ходом
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Казахстанская партия зеленых «Байтақ» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Народная партия Казахстана» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Подход железный и конструктивный
Аншлаги на фестивале «Сириус – Роза Хутор»
Километры больших перемен
У юниоров отличный потенциал
Со школьной парты – в армейский строй
Оставить нельзя исключить
Дефекты будут устранены
Комфорт в каждый дом
Историческая бронза
Опасные полигоны
Безопасность начинается с ответственности
Уйти из круга малых дел
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Укрепляя службу гражданской защиты
Запущен комбинат – появится и кластер
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Инновационные подходы к преподаванию истории Золотой Орды внедрят в Казахстане
Токаев прибыл в Доху выразить соболезнования эмиру Катара
Адмбарьер в законодательстве устранили прокуроры Карагандинской области
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
«Ордабасы» потерпел первое поражение в сезоне
Родники возвращаются к жизни
Турнир FIDE – в Алматы
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
У нас 13 финалов!
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
В ЦИКе подвели итоги выдвижения кандидатов в депутаты Курултая
Сборная Казахстана впервые выиграла чемпионат по бразильскому джиу-джитсу
Саумал: ставка на полезность
Арии взлетали выше фонтанов!
Когда спадет жара в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотая Орда как модель степной цивилизации
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее

Читайте также

Слияние Paramount и Warner Bros. остановлено
Саудовская Аравия ввела новую многократную визу для соверше…
В Чехии запретили мобильные телефоны в школах
В Индии запустили первый водородный поезд

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]