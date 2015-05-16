Бывший президент Египта приговорен к смерти

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси приговорен к смертной казни, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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Сообщается, что суд огласил приговор ему и ряду лидеров "Братьев-мусульман" по делам о государственной измене и шпионаже в пользу иностранного государства, а также о массовом побеге лидеров "Братьев-мусульман" из тюрьмы в дни январской революции 2011 года. Тогда страну охватили массовые беспорядки, и за многими акциями неповиновения, а также насильственными действиями стояли, как выяснилось позднее, исламисты.
В деле о госизмене имя Мурси не фигурировало, к смерти его приговорили за побег из тюрьмы.
Суд также приговорил к смертной казни за шпионаж и госизмену в пользу иностранного государства 16 бывших руководителей запрещенной ныне в Египте исламистской ассоциации, в том числе "серого кардинала" "братьев" Хейрата Шатера, заместителя духовного наставника исламистов Мухаммеда аль-Бельтаги. Они признаны виновными в сговоре с "иностранными организациями" с целью совершения террористических актов внутри страны, а также в "разглашении другому государству военной тайны".
Соответствующие документы переданы, согласно действующей юридической практике, на утверждение верховного муфтия страны. Окончательное оглашение приговора по обоим делам назначено на 2 июня.
В Каире после приговора Мурси начались массовые беспорядки.