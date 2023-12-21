Частники помогут

В регионе усилена работа по привлечению инвесторов для строительства объектов в сфере образования и медицины. Предпринимателям разъясняют меры государственной поддержки, на которые они могут рассчитывать. С потенциальными партнерами ведутся переговоры. Соответствующее поручение возложено на ответственных руководителей профильных управлений областного акимата.

По словам заместителя акима Туркестанской области Бейсена Тажибаева, в текущем году введено в эксплуатацию 35 частных школ общей проектной мощностью 6 230 учащихся. В области ведется строительство 33 школ. В рамках проекта «Комфортная школа» в 2023–2025 годах здесь будет построено 63 школы.

Кроме этого, в 2024–2026 годы в регионе нужно построить 23 школы в 13 районах и городах, чтобы ликвидировать дефицит в 6 512 ученических мест, а также решить проблему предаварийных, трехсменных школ и учебных заведений без удобств.

Руководство области надеется, что справиться с этой пробле­мой помогут инвесторы, построив школы, рассчитанные на 300 мест, и пристройки к существующим учебным заведениям.

Областным управлением образования проведено специальное совещание с участием представителей АО «Финансовый центр», Палаты предпринимателей «Атамекен», местных бизнесменов. На совещании бизнесменам разъяснили механизм получения земельных участков, необходимых для строительства объектов, их обеспечения коммунальной инфраструктурой, а также рассказали об объемах государственных выплат частным школам за каждого обучающегося ребенка. По итогам только этой встречи четверо предпринимателей выразили готовность построить школы в городе Арысе, Байдибекском, Келесском и Сарыагашском районах.

В регионе разрабатывается комплексный план строительства объектов здравоохранения на 2025–2026 годы. По информации руководителя областного управления здравоохранения Асхана Байдувалиева, регион нуждается в 73 медицинских объектах. Их строительство также планируется за счет инвестиций предпринимателей.

Аким области Дархан Сатыбалды обратил внимание потенциальных инвесторов на то, что строить школы надо в тех районах, где их не хватает. При этом нет смысла строить слишком дорогостоящие объекты, как и возводить частные школы рядом с учебными заведениями, которые будут построены в рамках проекта «Комфортная школа». Иначе будет трудно заполнить их учениками.

Чтобы не появились пустую­щие здания, ответственные управления, акимы районов обязаны на местах изучать и анализировать ситуацию, контро­лировать каждый проект. Что касается строительства медицинских объектов, то они не должны быть однотипными, а предлагаемые в них услуги иметь разумную цену.