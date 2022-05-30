Чем занимается Национальный ядерный центр Казахстана

Центр мирного атома

Национальный ядерный центр (НЯЦ)за 30 лет с момента создания воплотил в жизнь немало уникальных научно-технических проектов в области мирного атома и радиационной безопасности.

Свой 30-летний юбилей Нацио­нальный ядерный центр отметил международным семинаром по сотрудничеству в мирном использовании атомной энергии. Форум собрал в Курчатове специалистов из стран Евросоюза, США, России, Японии, Республики Корея и других государств.

Как отметил в ходе открытия встречи министр энергетики РК Болат Акчулаков, деятельность НЯЦ укрепляет позиции Казахстана в качестве лидера движения нераспространения и ответственного участника сообщества мирного развития атомной энергии.

– Национальный ядерный центр – гордость Казахстана, – подчеркнул министр. – Всему миру известны не имеющие аналогов масштабные работы по ликвидации инфраструктуры и последствий испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. Созданы надежные барьеры, предотвращающие доступ к особо важной информации.

По словам генерального директора НЯЦ РК Эрлана Батырбекова, на сегодня центр объединяет ряд научных институтов и технических производственных участков, чья работа нацелена исключительно на мирные проекты. Совместно с учеными Японии, США, России, Франции и других стран выполнены исследования в области безопасности атомной энергетики. Действует система сейсмического и инфразвукового мониторинга. Завершено комплексное экологическое обследование всей территории бывшего испытательного ядерного полигона. Создан лучший, пожалуй, на постсоветском пространстве лабораторно-аналитический комплекс для анализа радионуклидного состава объектов окружающей среды.

– Военное наследие полигона приведено в состояние, не позволяющее использовать его по назначению, – подчеркнул руководитель. – Закрыта 181 штольня, ликвидировано 13 неиспользованных скважин и 12 шахтных пусковых установок. На площадке «Опытное поле» в 2020 году завершены работы по созданию оградительных барьеров и дистанционного контроля. То есть она приведена в безопасное состоя­ние. В 2021 году аналогичные инженерные барьеры и системы наблюдения появились на площадке «Актан-Берли». Сейчас в центре внимания специалистов находятся две неиспользованные скважины на площадке «Балапан» – от них предстоит избавиться в ближайшее время.

НЯЦ – мозговой центр во всем, что связано с мирным атомом и атомной энергетикой. Как напомнил Эрлан Батырбеков, недавно, буквально в первых числах мая, был проведен успешный пуск реактора ИВГ.1М, переведенного с высокообогащенного уранового топлива на низкообогащенное.

Для науки данный реактор – уникальный. Он сочетает огромную тепловую мощность с высокой плотностью потока нейтронов и позволяет проводить испытания конструкций тепловыделяющих сборок и элементов ядерных энергодвигателей. Вместе с тем высокообогащенный уран (90%), как известно, он же и оружейный. Если такой материал попадет в недобрые руки, его могут использовать для создания оружия массового уничтожения.

Поэтому в рамках программы конверсии курчатовские ученые в партнерстве с американскими и российскими коллегами разработали низкообогащенное топливо (19%) на основе уран-циркониевой волоконной композиции. Первый этап ввода реактора в эксплуатацию прошел успешно. Теперь предстоит определить все необходимые характеристики новой активной зоны. И, как рассчитывают в центре, в 2023 году на ИВГ.1М могут возобновиться исследовательские работы.

– Наша страна близка к тому, чтобы в будущем иметь собственную атомную электростанцию, – заметил глава НЯЦ. – Потребнос­ти республики в электроэнергии растут, реально альтернативы атомной энергетике просто нет.

Казахстан располагает всеми ресурсами и техническими возможностями для отечественной атомной энергетики – запасами урана, мощностями по добыче и переработке, производством топливных таблеток и тепловыделяющих сборок. Более того, курчатовские ученые накопили колоссальные знания в технологиях и технических решениях по безопасности АЭС.

Например, в ходе проектов EAGLE и Fukushima на испытательных стендах были смоделированы ситуации на случай самых разных катаклизмов, в том числе с виртуальным выходом расплава активной зоны реактора. И, что важно, разработаны конкретные рекомендации на случай ЧС.

В рамках проекта Cormit исследователями предложены составы для ловушки – своего рода отстойника, призванного удержать радиоактивный расплав опять-таки в случае нештат­ной ситуации.

– Наши компетенции позволяют в полной мере участвовать в разработке предпроектной и проектной документации строи­тельства АЭС, – подчеркнул гендиректор. – Мы осуществляем экспертную деятельность по проектам в области ядерной и радиационной безопасности. И готовы распространять этот опыт.

По словам Эрлана Батырбекова, за 30 лет деятельности НЯЦ ни разу не подвел партнеров и заслужил репутацию надежного предприятия.

В целом международный семинар стал большой диалоговой площадкой для обсуждения научных исследований и перс­пектив дальнейшего научно-технического сотрудничества с отечественными, зарубежными и международными организациями. Эксперты оценили такие направления, как технологии управляемого термоядерного синтеза, водородная энергетика, проблемы изменения климата.

О роли Национального ядерного центра в миролюбивой политике нашей республики заявили многие гости форума, в том чис­ле посол Японии в Казахстане Джун Ямада, посол РФ в РК Алексей Бородавкин, представитель Агентства по уменьшению угрозы Минобороны США Роберт Поуп.