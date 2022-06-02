Общество
Череда долгостроев может стать хронической болезнью Петропавловска
Андрей Кратенко

Во всем ли частник виноват?

Несмотря на погожие деньки, в Петропавловске замерло строи­тельство ранее широко разрекламированной многопрофильной больницы. Сроки возведения находятся под угрозой срыва. А это, между прочим, один из самых крупных инвестиционных проектов региона.

Капсулу в основание будущей больницы закладывали еще в конце 2019 года. Проект воплощает в жизнь турецкая компания, она намерена вложить в него 115 млрд тенге.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов в свое время уверял, что после ввода больницы в эксплуатацию жителям региона не придется далеко ездить за квалифицированной медицинской помощью, они будут получать качественное лечение в родном городе.

В управлении здравоохранения теперь ссылаются на то, что проект, мол, частный, бюджетные деньги не выделяются, поэтому и все упреки следует адресовать частникам.

На заседании общественного совета начальник областного управления здравоохранения Нурлан Айманов сообщил, что вопрос возобновления строи­тельства многопрофильной больницы решается на уровне центральных госорганов.

Но время идет, а дело не движется. Во время пресс-тура по строительным объектам Петропавловска глава региона Кумар Аксакалов так прокомментировал ситуацию:

– Больница будет строиться в обязательном порядке. Минздрав отрабатывает механизм государственно-частного партнерства. Никаких опасений по поводу того, что проект не состоится, у нас нет. Все три больницы, к возведению которых приступили в Петропавловске, Туркестане и Нур-Султане, будут достроены.

Надеемся, что проект возобновится ближе к осени. Поликлинику в микрорайоне «Береке» мы тоже достроим. Там вопрос с подрядчиком, который взял на себя слишком много объектов, а силы не рассчитал. Часть объектов у него забрали после судебных тяжб. К сожалению, судебные процедуры затягивают процесс, но строить все равно будем.

Ранее в пресс-службе акима области пояснили, что данный проект также осуществляется частным партнером в рамках частной финансовой инициативы.

Согласно действующему законодательству этот частный парт­нер должен внести конкурсную документацию (включая технико-экономическое обоснование) в Министерство здравоохранения РК. Но когда это будет сделано, пока неясно.

В 2017 году в Петропавловске начали строить еще один важный социальный объект – Казахский областной театр на 500 мест. Предполагалось, что осенью 2019 года на его открытии выступят Димаш Кудайбергенов и группа «А-Студио». Они не выступили, потому что театр так и не построили.

– Сначала работу выполняла одна фирма, но договор с ней расторгли, поскольку подрядчик не сдал объект в срок, – объяснила пресс-секретарь управления строительства Майгуль Кажжан. – Состоялась корректировка проекта, и теперь театр строит другая компания. Этот культурный объект обойдется государству в 3 миллиарда тенге.

Строительство театра ведется теперь в две смены. Выполняются кровельные работы, монтируются ступени, лестницы, делается вентиляция. Все коммуникации к зданию уже подведены. На объекте трудятся 166 человек. Они торопятся сдать объект до конца года.

Нового подрядчика ищут и для того, чтобы завершить студенчес­кое общежитие. Лихорадит стройку в микрорайоне «Жас Оркен», где до конца года должна быть введена в строй новая поликлиника на 250 посещений. Здесь время было упущено по причине затянувшегося сноса старых домов…

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