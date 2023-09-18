Четверо детей погибли на трассе в ЗКО

На автодороге республиканского значения Самара - Шымкент произошло смертельное ДТП, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Западно-Казахстанской области.

Фото: Kazpravda.kz

Сообщается, что 17 сентября примерно в 19:30 возле поселка Бекей на 290 км трассы Самара - Шымкент произошло ДТП. Столкнулись фура и легковая машина.

В результате погибло 6 человек: 34-летний мужчина, 35-летняя женщина и 4 несовершеннолетних (2012, 2013, 2018, 2022 годов рождения).

Также пострадал 37-летний водитель фуры.

Для выяснения обстоятельств на месте работают сотрудники полиции ДП области, добавили в полиции.

Скриншот видео instagram.com/policebqo