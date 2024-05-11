Четвёртые сутки дамбы сдерживают воду в Атырауской области

Фото: МЧС РК

В регионе возведены насыпные противопаводковые дамбы общей протяженностью более 520 км.

По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет», по состоянию на 09-00 часов 11 мая уровень реки в Атырау составляет 533 см (за сутки + 5 см, Индерборский район – 1026 см (за сутки +12см), Махамбетский район – 939 см (за сутки +15см).

На гидропосту Жайык-Индербор и Жайык-Махамбет уровень превысил критическую отметку.

Развитие паводковой обстановки находится под контролем спасателей МЧС.