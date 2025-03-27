Четыре человека погибли при стрельбе в США
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Среди погибших - трое детей
Согласно показаниям свидетелей, стрельбу открыл мужчина, который хотел расправиться с членами своей семьи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.
В городе Пемброк-Парк во Флориде произошла стрельба в многоквартирном доме, погибли четыре человека, среди них - трое детей. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на представителей местных властей.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тела женщины и троих детей, вероятный преступник и еще одна девочка были госпитализированы в медучреждение.
По словам одного их жильцов, злоумышленник после совершения преступления попытался свести счеты с жизнью.
Власти проводят расследование.