Четыре человека погибли при стрельбе в США

США,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Среди погибших - трое детей

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Согласно показаниям свидетелей, стрельбу открыл мужчина, который хотел расправиться с членами своей семьи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

В городе Пемброк-Парк во Флориде произошла стрельба в многоквартирном доме, погибли четыре человека, среди них - трое детей. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на представителей местных властей.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тела женщины и троих детей, вероятный преступник и еще одна девочка были госпитализированы в медучреждение.

По словам одного их жильцов, злоумышленник после совершения преступления попытался свести счеты с жизнью.

Власти проводят расследование.

#дети #США #стрельба

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