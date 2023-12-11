Обрушение здания в Костанае: сколько пострадавших находятся в больнице

7 человек, пострадавших при хлопке газа в здании в Костанае, находятся в больнице. Такую предварительную информацию дал начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

На 15:00 из-под завалов извлечены 3 человека, один из которых в тяжелом состоянии.

По предварительной информации главы областного ДЧС, 13 пострадавшим была оказана медпомощь, двое отпущены домой, 7 человек находятся в больнице.

«Под завалами по спискам работодателя, предположительно, могут быть еще до трех человек, но неизвестно, сколько еще было людей, не относящихся к организации, то есть клиентов», – подчеркнул Касым.

Точное число людей, которые могут находиться под завалами, неизвестно.

Вся необходимая техника в достаточном количестве пригнана.

«Единственное, мы боимся делать серьезные манипуляции с инженерной техникой, чтобы не навредить тем, кто под завалами. Поэтому эта ювелирная работа ведется практически вручную», – отметил спикер.

Напомним, 11 декабря 2023 года в жилом массиве Амангельды по улице Энергетиков, 1 в Костанае предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате полностью обрушилось 1-этажное здание. Под завалами остались люди.

Ранее в ДЧС сообщали о двух спасенных людях и одном погибшем мужчине. Однако позже в ведомстве заявили, что информация о погибшем выдана ошибочно, и спасенный мужчина госпитализирован в медучреждение.