Здание обрушилось в Костанае. Под завалами могут находиться 7 человек

Хлопок газа предварительно произошел в здании в Костанае, под завалами находятся люди, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Alau.kz

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Происшествие случилось 11 декабря в 12:36 в Костанае.

В жилом массиве Амангельды по улице Энергетиков, 1 в Костанае предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате полностью обрушилось 1-этажное здание. Под завалами осталось около 7 человек, сообщает ДЧС Костанайской области.

На место выехал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.