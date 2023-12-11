Здание обрушилось в Костанае. Под завалами могут находиться 7 человек
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Хлопок газа предварительно произошел в здании в Костанае, под завалами находятся люди, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Alau.kz
Происшествие случилось 11 декабря в 12:36 в Костанае.
В жилом массиве Амангельды по улице Энергетиков, 1 в Костанае предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате полностью обрушилось 1-этажное здание. Под завалами осталось около 7 человек, сообщает ДЧС Костанайской области.
На место выехал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.