Один человек погиб, двое спасены – что известно к этому моменту по ЧП в Костанае

Спасатели продолжают поиски людей, оставшихся под завалами обрушившегося здания в Костанае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Напомним, 11 декабря в 12:39 в ДЧС поступило сообщение, что в поселке Амангельды города Костаная предварительно в результате хлопка газовоздушной смеси обрушилось 1-этажное здание для ремонта грузовых автомобилей.

«За первой медицинской помощью обратились 12 человек. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов спасены 2 человека, еще 1 мужчина обнаружен без признаков жизни, личность устанавливается. Поиски продолжаются», – отметили в департаменте.

В поисково-спасательных работах задействованы силы ДЧС Костанайской области и местных исполнительных органов.