Обрушение здания в Костанае: в ДЧС опровергли гибель мужчины

3 человека спасли из-под завалов обрушившегося здания в Костанае, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Напомним, 11 декабря 2023 года в жилом массиве Амангельды по улице Энергетиков, 1 в Костанае предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате полностью обрушилось 1-этажное здание. Под завалами остались люди.

Ранее в ДЧС сообщали о двух спасенных людях и одном погибшем мужчине. Однако позже в ведомстве отметили, что информация о погибшем выдана ошибочно, и спасенный мужчина госпитализирован в медучреждение.

Всего к этому моменту из-под завалов спасены 3 человека, с места происшествия госпитализировали 11 человек.

Как рассказал начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым, один из найденных находился с зажатой под плитами ногой.

Также спикер добавил, что поисково-спасательные работы проводятся сразу на нескольких участках, они осложнены сильным морозом и большим количеством обрушенных конструкций. При таком морозе счет идет на минуты.

Информация будет дополняться по мере поступления.