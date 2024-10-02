Чистота под итальянской маркой

Экономика , Общество
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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

C весны 2015 года ТОО «STAHLBAU» выпускает в Астане IVECO.

фото Игоря Бургандинова

Цеха предприятия раскинулись на четырех гектарах, при этом стоимость инвестиций в проект составила 1,2 млрд тенге.

Компания производит около 100 единиц техники в год. Она и подметает, и поливает в знойное лето пыльный городской асфальт, и сгребает снег зимой... Всего на предприятии заняты 38 человек.

Завод состоит из нескольких постов, каждый – со своей задачей. На одном занимаются сборкой и установкой передних и задних мостов на раму будущего автомобиля. На другом устанавливают пневматические и электрические устройства, на третьем – моторное и вспомогательное оборудование. На четвертом посту занимаются кузовными работами и другими операциями.

Помимо коммунальной спецтехники с предприятия выходят самосвалы, способные перевозить до 30 тонн груза. Они экс­плуатируются в основном на горнодобывающих предприятиях и в строительной сфере.

– Детали поставляются из Италии, а затем мы занимаемся сборкой. В Казахстане производится только задний загрузочный короб. В Темиртау имеется завод, который из сырья изготавливает детали, затем везет к нам, и мы уже сами занимаемся дальнейшей сваркой и сборкой, подгоняем по размерам, – разъяс­нил менеджер сборочного цеха Мерей Базаркелди.

#Астана #завод #STAHLBAU #IVECO

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