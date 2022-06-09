Общество Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт 9 июня 2022 г. 1:15 Айгуль Турысбекова, Алматы Две беды, одна из них – дороги Многие горожане давно уже привыкли, что весной вместе со снегом нередко сходит и асфальт. Но что нужно сделать, чтобы дороги стали лучше, а дорожные строители – более ответственными? В Алматы, как и во многих других городах страны, в весенне-летние месяцы начинается квадратно-гнездовой ремонт дорог. Свою долю хаоса в движение транспорта вносят и коммунальные службы, вскрывающие асфальт, чтобы проложить или отремонтировать коммуникации. И ладно бы восстанавливали все за собой, так нет... По словам и. о. директора алматинского филиала «Центр качества дорожных активов» Гаухар Атанчиновой, после произведенных работ дорогу могут закрыть грунтом или гравием, хотя по смете положено восстановить асфальт. Только в текущем году в Управление градостроительного контроля акимата Алматы было направлено 8 предписаний по этому поводу. Все они находятся на исполнении. Дорожные строители тоже недорабатывают, что ведет к быстрому износу полотна. Среди часто встречаемых нарушений – несоблюдение технологий при укладке, по составу асфальтобетонной смеси, температурному режиму, когда работы проводятся при неблагоприятных погодных условиях. Есть и много других замечаний. За три года работы «Центр качества дорожных активов» выявил 729 нарушений. В результате за свой счет подрядные организации провели работы по восстановлению дорог на сумму 172 млн тенге. – По результатам выявленных дефектов и нарушений при строительстве, а также за ненадлежащее исполнение договорных обязательств в Управление градостроительного контроля города Алматы было отправлено более 20 обращений. К административной ответственности привлечены шесть подрядных организаций на сумму 8,6 миллиона тенге и три эксперта технического надзора. В двух случаях действия аттестатов технадзора были приостановлены сроком на 6 месяцев, – подчеркивает Гаухар Атанчинова. Собеседник отметила, что особое внимание следует уделить работе технического надзора, который проводится не в полном объеме и не всегда качественно. Нередко эксперты структуры отсутствуют на объектах строительства. Есть и другая проблема – острый дефицит квалифицированных кадров. Не хватает геодезистов, сметчиков, проектировщиков, лаборантов. Для решения этого вопроса с 2019 года проводятся профориентационные работы в школах. Студенты вузов и колледжей проходят оплачиваемую практику. Это хороший опыт для молодежи и возможность приобретения профессиональных навыков. Важно стимулировать компании строить более качественно. Но для этого мало одних предписаний – важно внедрять новые технологии строительства. – Подрядчики понимают, что без новых технологий невозможно дать качество. Согласно нашим предписаниям заказчик вправе потребовать перекладку уже уложенного асфальта, и подрядчику невыгодно нести двойные затраты, – говорит Гаухар Атанчинова. В этом ключе целесообразно проводить совместные полевые испытания для создания опытных участков с применением полимерных материалов. Как видим, только решение кадровых вопросов и привлечение специалистов в отрасль, новые технологии и строгий надзор способны дать более качественные дороги стране.