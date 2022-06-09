Общество
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Айгуль Турысбекова, Алматы

Две беды, одна из них – дороги

Многие горожане давно уже привыкли, что весной вместе со снегом нередко сходит и асфальт. Но что нужно сделать, чтобы дороги стали лучше, а дорожные строители – более ответственными?

В Алматы, как и во многих других городах страны, в весенне-летние месяцы начинается квадратно-гнездовой ремонт дорог. Свою долю хаоса в движение транспорта вносят и коммунальные службы, вскрывающие асфальт, чтобы проложить или отремонтировать коммуникации. И ладно бы восстанавливали все за собой, так нет...

По словам и. о. директора алматинского филиала «Центр качест­ва дорожных активов» Гаухар Атанчиновой, после произведенных работ дорогу могут закрыть грунтом или гравием, хотя по смете положено восстановить асфальт. Только в текущем году в Управление градостроительного контроля акимата Алматы было направлено 8 предписаний по этому поводу. Все они находятся на исполнении.

Дорожные строители тоже недорабатывают, что ведет к быстрому износу полотна. Среди часто встречаемых нарушений – несоблюдение технологий при укладке, по составу асфальтобетонной смеси, температурному режиму, когда работы проводятся при неблагоприятных погодных условиях. Есть и много других замечаний. За три года работы «Центр качества дорожных активов» выявил 729 нарушений. В результате за свой счет подрядные организации провели работы по восстановлению дорог на сумму 172 млн тенге.

– По результатам выявленных дефектов и нарушений при строи­тельстве, а также за ненадлежащее исполнение договорных обязательств в Управление градостроительного контроля города Алматы было отправлено более 20 обращений. К административной ответственности привлечены шесть подрядных организаций на сумму 8,6 миллиона тенге и три эксперта технического надзора. В двух случаях действия аттестатов технадзора были приостановлены сроком на 6 месяцев, – подчеркивает Гаухар Атанчинова.

Собеседник отметила, что особое внимание следует уделить работе технического надзора, который проводится не в полном объеме и не всегда качественно. Нередко эксперты структуры отсутствуют на объектах строи­тельства.

Есть и другая проблема – острый дефицит квалифицированных кадров. Не хватает геодезистов, сметчиков, проектировщиков, лаборантов. Для решения этого вопроса с 2019 года проводятся профориентационные работы в школах. Студенты вузов и колледжей проходят оплачиваемую практику. Это хороший опыт для молодежи и возможность приобретения профессиональных навыков.

Важно стимулировать компании строить более качественно. Но для этого мало одних предписаний – важно внедрять новые технологии строительства.

– Подрядчики понимают, что без новых технологий невозможно дать качество. Согласно нашим предписаниям заказчик вправе потребовать перекладку уже уложенного асфальта, и подрядчику невыгодно нести двойные затраты, – говорит
Гаухар Атанчинова.

В этом ключе целесообразно проводить совместные полевые испытания для создания опытных участков с применением полимерных материалов.

Как видим, только решение кадровых вопросов и привлечение специалистов в отрасль, новые технологии и строгий надзор способны дать более качественные дороги стране.

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