Свежий выпуск
​Чтоб поля не пустовали
Любовь Доброта

Ученые и сотрудники института закреплены за каждым населенным пунктом. В их задачу входит не только изучение состояния земель, побывавших под водой, но и разработка науч­но обоснованных рекомендаций для проведения повторного посева на подтопленных полях Мактааральского района.

По информации директора Казахского научно-исследовательского института хлопководства академика НАН РК Ибадуллы Умбетаева, к настоя­щему времени вода в районе ушла почти из всех затопленных населенных пунктов. А там, где подтопления еще имеются, влагу насосами с полей перекачивают в коллекторы. Есть возможность для позднего посева сельскохозяйственных культур.

В том, чтобы поля не пустовали, заинтересованы, конечно, сами собственники земельных участков, потерявшие из-за наводнения основу своего благополучия – урожай.

В общей сложности от вешних попусков серьезно пострадали 7 649 га орошаемых земель, принадлежащих 1 085 агроформированиям из 11 сел Макта­аральского района. В том числе водой смыло 5 830 га хлопчатника, около 1 000 га бахчевых культур. Остальные потери пришлись на посевы люцерны, кукурузы, капусты, а также персиковые сады. Потери аграриев оценены в 3,5 млрд тенге, которые государство обещает компенсировать из резерва Правительства.

Все, что было посажено-посеяно, однозначно, погибло. Кроме того, с водой унесло и минеральные удобрения, приготовленные у кромки поля для подкормки посевов. Утрачены и семена риса-шалы, заготовленные для сева фермерами и крупными агроформированиями.

– 60 гектаров нашего поля ушло под воду, – сокрушается руководитель крестьянского хозяйства «Турусов» Бакытжан Турусов из села Женис. – Все это – орошаемые земли. Погибли 35 гектаров хлопчатника, 2 гектара люцерны, чуть больше 3 гектаров кукурузы. 11,7 гектара поля приготовили под выращивание риса. Почти на 8 гектарах были высажены под пленку дыни. Еще чуть-чуть – и уже собирали бы первый урожай!

И на этом список потерь отдельно взятого хозяйства не заканчивается. Большая вода унесла 25 тонн аммиачной селитры для подкормки культур на протяжении всего вегетацион­ного периода и 10 тонн семян риса-шалы для посева. Кроме того, затоплены две животноводческие фермы, под воду ушла и сельскохозяйст­венная техника.

У крестьянского хозяйства «Багдат» затопленными оказались 140 га земли, включая 40 га посевов хлопчатника и 100 га риса. Точно так же вода залила фермы и сельскохозяйственную технику. Руководитель хозяйства Мелдехан Туранов не знает, чем теперь сеять и на чем пахать быстро подсыхающую землю.

Земледельцы постепенно возвращаются в поле, на ходу решая вопрос о том, что делать дальше, как восстановить плодородие почвы, какие культуры сажать и на какой урожай рассчитывать. И здесь как нельзя кстати оказалась помощь ученых Казахского НИИ хлопководства. Для полного обследования агрохимического, физического состояния почвы затопленных полей в институте организована мобильная лаборатория.

Ученые отдела мелиорации и орошаемого земледелия института провели агрофизические исследования почв. Наличие специальной передвижной лаборатории позволило сделать почвенные анализы состояния орошаемых земель сельских округов Жанажол, Енбекши и Нурлыбаева, определить ряд агрохимических показателей, включая подвижные формы нитратов и фосфатов, степень засоления почв и грунтовых вод.

По итогам анализов стало очевидно, что на подтопленных орошаемых землях произошел смыв гумусового горизонта. Ученые считают, что нарушение водно-солевого режима и повышение объемной массы, то есть нарушение плотности почвы пахотного горизонта, неизбежно приведет к снижению плодородия.

– Почвенно-мелиоративное состояние орошаемой земли, к примеру, сел Женис и Фирдоуси однозначно, ухудшилось, – комментирует результаты проведенных исследований Ибадулла Умбетаев. – По своей природе земля здесь и без того была низкоплодородной. Сказалось то, что предыдущие полтора-два десятилетия на большей части полей района выращивалась монокультура – хлопчатник.

Ученые говорят, что светлые сероземы при проведении всех интенсивных агротехнических мероприятий быстро могут вернуться в исходное состояние. Поэтому специалисты научно-исследовательского института рекомендуют дехканам безотлагательно приступить к проведению комплексных полевых работ, включающих глубокое рыхление почвы, внесение органических биомелиорантов, фосфорных удобрений. Земледельцам советуют также переключиться на возделывание бобовых культур, которые способны накапливать в почве азот.

Аграриям рекомендовано обратить внимание на такие культуры, как нут, маш-бобы, мунг, соя, имеющие короткий вегетационный период – от 90–100 дней. Их возделывание позволит урегулировать водно-солевой режим и нормализовать агротехнические процессы при условии проведения позднего посева сельскохозяйственных культур.

Для фермеров и агроформирований Туркестанской области при Казахском НИИ хлопководства открыт центр распространения и передачи знаний «Мақта». Его специалисты оказывают помощь в обучении сельских товаропроизводителей новым инновационным агротехнологиям.

Особое внимание уделяется тому, чтобы передаваемые знания отвечали реальным потребностям сельских товаропроизводителей и задачам ускоренного развития отрас­лей АПК в регионах. Учебные планы и программы центра максимально ориентированы на интересы производственников. В качестве консультантов и лекторов задействованы ведущие ученые-аграрии научно-исследовательских институтов нашей республики, зарубежных стран и государств СНГ.

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