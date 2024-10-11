Чтобы защита была надежной

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В современном мире грипп не считается самым страшным заболеванием. Хотя еще в начале прошлого столетия вирус, который окрестили испанским гриппом, вызвал одну из пяти самых жутких эпидемий за всю историю человечест­ва. Несмотря на свое название, «испанка» зародилась в США в начале 1918 года, быстро распространилась по всему земному шару и буквально за пару лет унесла жизни 100 млн человек.

И лишь спустя четверть века ученые изобрели вакцину от гриппа. Впервые препарат для соз­дания иммунитета к вирусу был зарегистрирован и лицензирован в США в 1945 году. Постепенно вакцина стала использоваться во всем мире. С тех самых пор грипп перестал быть массовым убийцей.

Впрочем, не стоит недооценивать этот вирус сегодня. Специа­листы отмечают, что порой не так страшно само заболевание, как последствия, хотя грипп сопровож­дается довольно тяжелыми симптомами, такими как мышечная боль и высокая температура. Еще тяжелее осложнения, вызванные вирусом гриппа. У человека могут развиться менингит, менингоэнцефалит, перикардит… Иными словами, он атакует органы дыхания, сердечно-сосудистой системы и даже головной мозг. Защититься от столь опасного заболевания сегодня можно старым проверенным способом – вакцинацией.

– У меня две дочери 8 и 9 лет. Еще когда они ходили в садик, постоянно болели. Впрочем, и сейчас от родителей часто слышишь, что дети болеют через каж­дые две недели. Но мы для себя выбрали самый простой и, на мой взгляд, верный способ защиты от гриппа – вакцинацию. С трех лет начала прививать детей, и нам не страшны никакие весенне-осенние вирусы. Даже ОРВИ мои дочери болеют крайне редко, – утверждает жительница Костаная Марина Колесниченко.

Однако в целом в последние годы отношение к вакцинации у жителей Костанайской облас­ти, да как и во всей стране, изменилось.

– Сейчас люди не так позитивно относятся к вакцинации, как раньше. Думаю, это связано с ограничительными мероприя­тиями, которые вводились для невакцинированных во время ковида. Сегодня хромает охват прививками всех вакциноуправляемых вирусов и инфекций. Мы видим, что идет повсеместный рост заболевания корью, коклюшем. Все потому, что несколько лет назад начался массовый отказ от прививок и был утерян коллективный иммунитет. В результате ситуация стала неконтролируемой. Уже и в этом году у нас зарегистрировано много случаев заболевания детей корью и коклюшем, – сообщила врач-эпидемиолог ГКП «Поликлиника № 3» города Костаная Инна Соколова.

Если же говорить о гриппе, то ситуация с этим вирусом в Костанайской области в последний эпидсезон не столь критична, наблюдается даже тенденция к снижению.

– Если анализировать заболеваемость гриппом за последние пять сезонов, можно сделать нес­колько выводов. В 2020 году было зарегистрировано три случая гриппа, это связано с введением ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, что также повлияло на распространение других респираторных вирусов. Снятие локдаунов и масочных режимов способствовало более быстрому распространению вирусов, включая грипп. Этим объяс­няется пик заболеваемости в 2022-м, когда в регионе было зафиксировано 222 случая. Но в 2023 году в Костанайской области зарегистрировано всего 132 случая заболевания гриппом, что указывает на позитивную динамику и улучшение эпидемиологи­ческой ситуации, – отметила руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Айгерим Калиева.

И все же вакцинация против гриппа – по-прежнему актуальная задача медорганизаций. В нынешнем году, как и в прошлом, в Костанайской области закуплено 85 тыс. доз. Вакцину используют как профилакти­ческое мероприя­тие, направленное на снижение распространения вирусного заболевания среди уязвимых групп населения: лиц, страдающих хроническими заболеваниями, беременных во 2-м и 3-м триместре, детей от шести месяцев, подростков и людей в возрасте 60–65 лет.

На территории Казахстана используется вакцина «Гриппол плюс» российского производства. Она себя очень хорошо зарекомендовала. В ее составе есть вирусы типов А и В, а также иммуномодуляторы, которые способствуют выработке антигенов. Когда человек встречается с гриппом, антитела помогают организму распознать вирус и легко перенести заболевание.

– Циркуляция штамма вируса гриппа в природе постоянно меняется, поэтому каждый эпидсезон меняется и вакцина. ВОЗ рекомендует обновлять состав, и страны-производители стремятся к тому, чтобы в каждый эпидсезон у нас была актуальная защита от гриппа. Как подбирается вакцина? В конце каждого эпидсезона проводится анализ: мы обследуем пациентов, у которых есть симптомы ОРВИ и гриппа, на тест-системах, узнаем, какой вирус гриппа циркулирует. На основании этих исследований и строятся предположения о том, каким будет вирус в будущем сезоне. Согласно этим данным обновляется состав вакцины, – пояснила Инна Соколова.

Прививку от гриппа не следует рассматривать в качестве экстренной меры. Человеку, который уже заболел, она не поможет. Поэтому проходить вакцинацию необходимо заблаговременно, чтобы в организме успели выработаться антитела. С этим связан и перенос сроков массовой иммунизации на более ранний период. Если раньше прививки от гриппа ставили в октябре, то в последние пару лет вакцинацию начинают уже в сентябре, чтобы организм успел подготовиться к встрече с вирусом. Иммунитет формируется примерно две недели после прививки.

Специалисты советуют прививаться от гриппа каждый год. Во-первых, потому что, как мы уже знаем, меняется штамм вируса, а во-вторых, иммунитет, полученный с помощью прививки, за год снижается.