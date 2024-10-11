Чтобы защита была надежной

Прививаться от гриппа врачи советуют каждый год, поскольку состав вакцины постоянно обновляется
В современном мире грипп не считается самым страшным заболеванием. Хотя еще в начале прошлого столетия вирус, который окрестили испанским гриппом, вызвал одну из пяти самых жутких эпидемий за всю историю человечества. Несмотря на свое название, «испанка» зародилась в США в начале 1918 года, быстро распространилась по всему земному шару и буквально за пару лет унесла жизни 100 млн человек.
И лишь спустя четверть века ученые изобрели вакцину от гриппа. Впервые препарат для создания иммунитета к вирусу был зарегистрирован и лицензирован в США в 1945 году. Постепенно вакцина стала использоваться во всем мире. С тех самых пор грипп перестал быть массовым убийцей.
Впрочем, не стоит недооценивать этот вирус сегодня. Специалисты отмечают, что порой не так страшно само заболевание, как последствия, хотя грипп сопровождается довольно тяжелыми симптомами, такими как мышечная боль и высокая температура. Еще тяжелее осложнения, вызванные вирусом гриппа. У человека могут развиться менингит, менингоэнцефалит, перикардит… Иными словами, он атакует органы дыхания, сердечно-сосудистой системы и даже головной мозг. Защититься от столь опасного заболевания сегодня можно старым проверенным способом – вакцинацией.
– У меня две дочери 8 и 9 лет. Еще когда они ходили в садик, постоянно болели. Впрочем, и сейчас от родителей часто слышишь, что дети болеют через каждые две недели. Но мы для себя выбрали самый простой и, на мой взгляд, верный способ защиты от гриппа – вакцинацию. С трех лет начала прививать детей, и нам не страшны никакие весенне-осенние вирусы. Даже ОРВИ мои дочери болеют крайне редко, – утверждает жительница Костаная Марина Колесниченко.
Однако в целом в последние годы отношение к вакцинации у жителей Костанайской области, да как и во всей стране, изменилось.
– Сейчас люди не так позитивно относятся к вакцинации, как раньше. Думаю, это связано с ограничительными мероприятиями, которые вводились для невакцинированных во время ковида. Сегодня хромает охват прививками всех вакциноуправляемых вирусов и инфекций. Мы видим, что идет повсеместный рост заболевания корью, коклюшем. Все потому, что несколько лет назад начался массовый отказ от прививок и был утерян коллективный иммунитет. В результате ситуация стала неконтролируемой. Уже и в этом году у нас зарегистрировано много случаев заболевания детей корью и коклюшем, – сообщила врач-эпидемиолог ГКП «Поликлиника № 3» города Костаная Инна Соколова.
Если же говорить о гриппе, то ситуация с этим вирусом в Костанайской области в последний эпидсезон не столь критична, наблюдается даже тенденция к снижению.
– Если анализировать заболеваемость гриппом за последние пять сезонов, можно сделать несколько выводов. В 2020 году было зарегистрировано три случая гриппа, это связано с введением ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, что также повлияло на распространение других респираторных вирусов. Снятие локдаунов и масочных режимов способствовало более быстрому распространению вирусов, включая грипп. Этим объясняется пик заболеваемости в 2022-м, когда в регионе было зафиксировано 222 случая. Но в 2023 году в Костанайской области зарегистрировано всего 132 случая заболевания гриппом, что указывает на позитивную динамику и улучшение эпидемиологической ситуации, – отметила руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Айгерим Калиева.
И все же вакцинация против гриппа – по-прежнему актуальная задача медорганизаций. В нынешнем году, как и в прошлом, в Костанайской области закуплено 85 тыс. доз. Вакцину используют как профилактическое мероприятие, направленное на снижение распространения вирусного заболевания среди уязвимых групп населения: лиц, страдающих хроническими заболеваниями, беременных во 2-м и 3-м триместре, детей от шести месяцев, подростков и людей в возрасте 60–65 лет.
На территории Казахстана используется вакцина «Гриппол плюс» российского производства. Она себя очень хорошо зарекомендовала. В ее составе есть вирусы типов А и В, а также иммуномодуляторы, которые способствуют выработке антигенов. Когда человек встречается с гриппом, антитела помогают организму распознать вирус и легко перенести заболевание.
– Циркуляция штамма вируса гриппа в природе постоянно меняется, поэтому каждый эпидсезон меняется и вакцина. ВОЗ рекомендует обновлять состав, и страны-производители стремятся к тому, чтобы в каждый эпидсезон у нас была актуальная защита от гриппа. Как подбирается вакцина? В конце каждого эпидсезона проводится анализ: мы обследуем пациентов, у которых есть симптомы ОРВИ и гриппа, на тест-системах, узнаем, какой вирус гриппа циркулирует. На основании этих исследований и строятся предположения о том, каким будет вирус в будущем сезоне. Согласно этим данным обновляется состав вакцины, – пояснила Инна Соколова.
Прививку от гриппа не следует рассматривать в качестве экстренной меры. Человеку, который уже заболел, она не поможет. Поэтому проходить вакцинацию необходимо заблаговременно, чтобы в организме успели выработаться антитела. С этим связан и перенос сроков массовой иммунизации на более ранний период. Если раньше прививки от гриппа ставили в октябре, то в последние пару лет вакцинацию начинают уже в сентябре, чтобы организм успел подготовиться к встрече с вирусом. Иммунитет формируется примерно две недели после прививки.
Специалисты советуют прививаться от гриппа каждый год. Во-первых, потому что, как мы уже знаем, меняется штамм вируса, а во-вторых, иммунитет, полученный с помощью прививки, за год снижается.