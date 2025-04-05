Первые миротворцы страны

30 лет назад при сопровождении грузов и следовании через ущелье Пшихавр вдоль реки Пяндж колонна 7-й роты Внут­ренних войск МВД Казахстана была подвергнута прицельному обстрелу моджахедами с афганской стороны.

В 1992-м в Таджикистане вспыхнула гражданская война, которая только в первые полгода унесла жизни, по различным данным, от 20 тыс. до 50 тыс. человек. Ситуация обострилась и на таджикско-афганской границе. Со стороны Афганистана помощь оппозиции оказывали моджахеды, прорываясь на территорию Таджикистана. Именно на афганской стороне проходили спецподготовку таджикские боевики, которые возвращались домой с запасами оружия, боеприпасов и продолжали разжигать граж­данскую войну.

Искры от этого вспыхнувшего пламени могли разнестись по всем республикам Центральной Азии. Для прикрытия южных рубежей главы государств СНГ приняли решение о совместной охране таджикско-афганской границы, чтобы не допустить проникновения наркотиков, оружия и боевиков. Для ее защиты были созданы специальные миротворческие силы, в состав которых вошли воинские подразделения Республики Казахстан, Российской Федерации, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан. В соответствии с межгосударственным договором от 15 мая 1992 года «О коллективной безопасности», постановлением Верховного Совета РК от 23.12.1992 года было принято решение о направлении сводного батальона Республики Казахстан на усиление внешних границ СНГ на таджикско-афганском участке в районе города Калай-Хумба.

По сути, это были первые миротворцы нашей страны. Сводный батальон состоял из двух пограничных рот, роты Внутренних войск и двух рот Министерства обороны РК. Сводная рота Внут­ренних войск формировалась на базе полка оперативного назначения 5485, дислоцируемого в Шымкенте и реформированного в последующем в воинскую часть 6506 Национальной гвардии.

– Боевая подготовка личного состава для службы на границе шла непрерывно, – говорит полковник запаса Сабыржан Сулейменов, ветеран Нацгвардии. – Я тогда проходил службу в долж­ности заместителя командира мотострелкового батальона в оперативном полку в Шымкенте, и подготовка всех этих сводных рот осуществлялась на базе нашего батальона. В полевом учебном центре Актас солдаты проходили горную и огневую подготовку, поэтому я практически всех их знал. К тому же около 70 процентов сводной роты были моими подчиненными.

Но вернемся к событиям того трагического дня. В начале весны 1995 года поступила информация, что в приграничном ущелье с афганской стороны засели крупные отряды незаконных вооруженных формирований таджикской оппозиции. Командование группы Погранвойск в Таджикистане приняло решение выставить в этом районе специальный пограничный пост. Здесь граница проходила вдоль реки Пяндж, в узком месте ущелья Пшихавр, и до Афганистана было всего несколько десятков метров.

По воспоминаниям командира 7-й роты, ныне полковника запаса, Ерлана Алданазарова, в марте 1995 года их самолетом из Шымкента доставили в Таджикистан. Это была седьмая по счету рота, направленная на таджикско-афганскую границу.

– Шестого апреля командир батальона майор Юрий Лобачев довел нам приказ командования о выдвижении с погранзаставы Подкунов в ущелье Пшихавр. Получив приказ старшего начальника, мы приступили к подготовке колонны, грузили в машины боеприпасы, имущество и продукты. А утром седьмого апреля после приема пищи личным составом выдвинулись в сторону ущелья. Нам предстояло совершить марш в составе колонны протяженностью 200–230 километров до намеченного поста. По прибытии мы должны были в ущелье Пшихавр организовать блокпост, а два других взвода расположить дальше, в ущелье Висхавр. Примерно к полудню уже были на месте назначения, – вспоминает Ерлан Жарылкасынович.

Враг получил достойный отпор

Утром седьмого апреля колонна машин с людьми и бронетехникой Внутренних войск МВД РК двинулась по ущелью к намеченному пограничному посту. Ехали все время на подъем. Погода была неважная: местами шел дождь, тучи, облачно, туман. Поэтому авиационного прикрытия с воздуха не было.

По рассказам участников этого боя, около полудня колонна остановилась в ущелье. Офицерам нужно было подняться в гору, чтобы произвести рекогносцировку.

– Поступил приказ остановиться, и старший колонны, заместитель командира пограничного отряда по технической части подполковник Григорий Тихонов, вместе с командиром батальона Юрием Лобачевым, командиром роты капитаном Ерланом Алданазаровым и его заместителем по боевой подготовке лейтенантом Нуржаном Байбосыновым поднялись выше по ущелью, чтобы определить огневые позиции. В это время мимо колонны проехала машина скорой помощи из соседнего кишлака, и когда она свернула за поворот, раздался взрыв, – вспоминает начало боя полковник запаса Берик Омаров. – Я, оставшийся вместо своего командира, увидев взрыв, подал команду: «К бою!» Услышав ее, находящиеся в машинах бойцы начали спрыгивать с транспорта и занимать оборону. В это время мне доложили, что в упор был застрелен пулеметчик Анатолий Мешков. Помню, что я только успел крикнуть: «Огонь!» – и рядом взорвался снаряд. Когда пыль и дым от взрыва начали рассеиваться, посмотрел на свои часы. Стрелки часов показывали 12.20, я запомнил это на всю жизнь. Шквальный огонь не прекращался ни на минуту, активная фаза боя продолжалась в течение трех-четырех часов.

Ветеран 7-й роты Мурат Сатиев вспоминает, что некоторые бойцы, спрыгивая с машин, уже получили ранения. Все стреляли в сторону врага. На их глазах скончался друг Дастан. Среди раненых был парень из Жезказгана – Еркебулан. Он получил ранение в обе руки и в шоковом состоянии полз в сторону врага. Мурат его перехватил, а затем погрузил тяжелораненого товарища в приехавшую на подмогу машину. К концу боя раненых, в том числе очень тяжело, было тридцать два.

Офицеры, которые поднялись в гору, были отрезаны от военнослужащих прицельным снайперским огнем. Уже в первые минуты нападения были убиты и ранены командиры подразделений. К тому же было немало необстрелянных бойцов. Однако на вызов ответили солдаты и офицеры, уже не раз побывавшие в таких переделках. Например, лейтенанты Берик Омаров, Игорь Дьяченко, Кайратбек Сатбаев. Они, будучи ранеными, продолжали руководить подчиненными, сами вели ответный огонь. На помощь пришли также замкомвзвода сержант Марат Ахметов, рядовые Нурлан Акматов и Николай Жигалик.

Вот как вспоминает тот бой один из его участников – старшина Даурен Есполов: «Спрыгнув с машины, я занял оборону у заднего колеса. Рядом, в укрытии, находились мои сослуживцы Алихан Огизбаев, Ербол Исабаев и Еркин Байгабылов. Они помогали заряжать магазины, а я вел огонь во вражескую сторону из пулемета. В один момент, чтобы сменить позицию, я побежал в другое укрытие. Слышу – сзади взрыв, повернулся в их сторону и увидел, как граната взорвалась возле моих друзей. Все они погибли, меня самого тяжело контузило. Очнулся весь в крови, не мог встать, пролежал, видимо, достаточно долго. Услышав команду перейти в другое укрытие, ползком начал двигаться в сторону моста».

Возникшая поначалу растерянность быстро сменилась решительными действиями казбатовцев, что стало полной неожиданностью для боевиков. Ожесточенный бой длился около пяти часов до прихода подмоги из Калай-Хумба. Планы боевиков по уничтожению колонны и захвату техники, оружия и боеприпасов не увенчались успехом. Они получили достойный отпор и понесли крупные потери.

Подвиг не будет забыт

Менее интенсивные бои и одиночные снайперские выстрелы со стороны боевиков продолжались и в последующие дни, вспоминает подполковник запаса КНБ РК Александр Соколов: «Бой начался седьмого апреля и закончился к вечеру, а когда мы поехали восьмого числа, это уже был совершенно другой бой. Мы попали в засаду, бандиты были те же, но подразделение другое. Если говорить объективно, то до конца они не были уничтожены. Банда находилась в этом ущелье, пока мы были там. Где-то недели через две, когда наладилась погода, российская авиация сбросила бомбу примерно 250 килограммов, и тогда вроде бы все затихло».

Не обошлось без потерь и с нашей стороны. Во время кровопролитного боя погибли 17 и получили ранения различной степени тяжести 33 военнослужащих Внутренних войск МВД Казахстана.

Вспоминает ветеран Внутренних войск майор запаса Канат Камалов: «Самое сложное – везти тело погибшего воина родным. Я должен был доставить домой обгоревшее тело рядового Жаксылыка Жансугурова из Кызылорды...»

По результатам несения боевой службы приказом директора Федеральной пограничной службы Российской Федерации 33 военнослужащих внутренних войск Казахстана награждены медалями «За отличие в воинской службе» I степени. Высоко оценен подвиг воинов сводной 7-й роты Внут­ренних войск на Родине. Указом Президента РК за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга по охране внешних границ СНГ, посмертно награждены орденом «Айбын» ІІ степени пять человек и 12 – медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

Именами погибших воинов названы улицы и школы. В знак глубокой признательности казахстанским бойцам в декабре 2007 года в Душанбе был сооружен монумент. Седьмого апреля 2009 года в Астане была открыта Аллея Памяти, а в 2014-м здесь установили обелиск.

В год 20-летия того жестокого боя в городском парке Шымкента был открыт обелиск Памяти и издана книга «Ерлікке тағзым». В 2019-м на киноэкраны вышел фильм «Казбат», посвященный ребятам из 7-й роты, сложившим головы в том неравном бою.

– Я узнал об этих событиях от руководства Национальной гвардии, когда мы совместно сняли первый фильм «Шестой пост», – рассказывает Данияр Ибрагимов, генеральный продюсер фильма «Казбат». – Нам рассказали, что произошло в 1995 году, и мы решили снять об этих событиях и времени фильм. Зрители восприняли его хорошо. Режиссером картины выступил Аскар Узабаев. Теперь этот фильм путешествует по странам, его покупают в Японии, Корее, странах Латинской Америки и Европы.

Выход фильма стал своего рода толчком для придания статуса «Ветеран боевых действий» всем военнослужащим, выполнявшим задачи на таджикско-афганском участке с сентября 1992-го по февраль 2001-го.

– Как председатель совета ветеранов Алматы я с боевыми друзьями несколько раз обращался к руководству страны с этим вопросом, и фильм «Казбат» оказался для нас большим подспорьем, – говорит полковник запаса Сабыржан Сулейменов.

Сейчас участники событий на таджикско-афганской границе получают соответствующую поддержку от государства. А подвиг погибших является наглядным примером беззаветного служения Родине для нынешнего поколения воинов. Находясь там, у неспокойного Пянджа в горах Памира, они защищали не только братский таджикский народ, но в первую очередь стабильность и безопасность своей Родины. Ведь в беде чужих границ не бывает.