Cтена скорби

В День памяти жертв политических репрессий жители Петропавловска приносят цветы к Стене памяти, на которой указаны имена земляков, замученных в сталинские годы. Фамилий так много, что стена вытянулась на 52,4 метра.

Сотрудники Северо-Казахстанского государственного архива выявили имена более 8 000 репрессированных граждан, из которых 2 324 были расстреляны.

По архивным материалам установлены места спецлагерей. Еще в 1928 году в трех километрах от села Жаркын Тимирязевского района появился населенный пункт под названием Байкала – город баев. Режимный объект Байкала был огорожен колючей проволокой. На территории лагеря находились три казармы, дом для охраны, мастерская и кладбище.

Село Александровка основали немецкие переселенцы еще в 1906 году, но в 1930-м здесь был создан спецлагерь, в который согнали раскулаченных крес­тьян. Как и в Байкале, тут тоже действовала строгая казарменная система, по периметру была натянута колючая проволока и расставлена вооруженная охрана.

В 30–40-е годы в Северо-Казахстанскую область депортировали более 130 тыс. немцев, поляков, корейцев, чеченцев, ингушей, о чем также свидетельствует мемориальная доска у Стены памяти жертв политических репрессий. В числе репрессированных оказались выдающиеся представители казахской культуры: Магжан Жумабаев, Укили Ыбырай, Смагул Садуакасов, Ныгмет Сыргабеков, Кайсар Таштитов, Габбас Тогжанов, Жумагали Тлеулин...

По инициативе общественного фонда «Память» в Петропавлов­ске издаются книги, посвященные жертвам репрессий, планируется открытие музея.