Дебошир угрожал ножом сотруднику скорой помощи в Астане

Фото: пресс-служба управления общественного здравоохранения Астаны

Полиция Астаны задержала дебошира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП столицы



История развернулась минувшей ночью. Женщина, пострадавшая от конфликта, вызвала скорую помощь.

«Когда медики прибыли на место, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, оскорблял их. Затем напал на одного из фельдшеров и, угрожая ножом, закрылся с ним в другой комнате. Медики вызвали «102», – рассказали в полиции.

Наряд полиции задержал и доставил мужчину в управление полиции района Алматы. Стражи порядка изъяли у него нож.

Согласно заключению медосвидетельствования, 25-летний дебошир был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено административное производство. Он водворен в комнату временного задержания.

В результате нападения ни фельдшер, ни напавший на него мужчина ранений и травм не получили.

Это не первый случай нападения на сотрудников скорой помощи. В начале года в Караганде водителя скорой помощи избил неизвестный и скрылся. Позже его задержали и предали суду.

В мае пьяная алматинка ударила приехавшую на вызов фельдшера. Медик заявила в СМИ, что сотрудники скорой помощи не защищены и регулярно подвергаются нападениям.

По данным управления общественного здравоохранения Астаны, только за период с января по апрель 2024 года зафиксировано девять подобных случаев.