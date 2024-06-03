Дебошир угрожал ножом сотруднику скорой помощи в Астане

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Он водворен в ИВС

Фото: пресс-служба управления общественного здравоохранения Астаны

Полиция Астаны задержала дебошира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП столицы

История развернулась минувшей ночью. Женщина, пострадавшая от конфликта, вызвала скорую помощь.

«Когда медики прибыли на место, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, оскорблял их. Затем напал на одного из фельдшеров и, угрожая ножом, закрылся с ним в другой комнате. Медики вызвали «102», – рассказали в полиции.

Наряд полиции задержал и доставил мужчину в управление полиции района Алматы. Стражи порядка изъяли у него нож.

Согласно заключению медосвидетельствования, 25-летний дебошир был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено административное производство. Он водворен в комнату временного задержания.

В результате нападения ни фельдшер, ни напавший на него мужчина ранений и травм не получили.

Это не первый случай нападения на сотрудников скорой помощи. В начале года в Караганде водителя скорой помощи избил неизвестный и скрылся. Позже его задержали и предали суду.

В мае пьяная алматинка ударила приехавшую на вызов фельдшера. Медик заявила в СМИ, что сотрудники скорой помощи не защищены и регулярно подвергаются нападениям.

По данным управления общественного здравоохранения Астаны, только за период с января по апрель 2024 года зафиксировано девять подобных случаев.

«Управление призывает жителей города проявлять уважение к труду медицинских работников и воздерживаться от агрессивных действий в их отношении. Важно понимать, что главная цель сотрудников скорой медицинской помощи – предоставление экстренной медицинской помощи и сохранение жизней пациентов», - говорится в сообщении.

#нападение #скорая помощь #фельдшер

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