Дебошир угрожал ножом сотруднику скорой помощи в Астане

Он водворен в ИВС
Полиция Астаны задержала дебошира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП столицы
История развернулась минувшей ночью. Женщина, пострадавшая от конфликта, вызвала скорую помощь.
«Когда медики прибыли на место, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, оскорблял их. Затем напал на одного из фельдшеров и, угрожая ножом, закрылся с ним в другой комнате. Медики вызвали «102», – рассказали в полиции.
Наряд полиции задержал и доставил мужчину в управление полиции района Алматы. Стражи порядка изъяли у него нож.
Согласно заключению медосвидетельствования, 25-летний дебошир был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено административное производство. Он водворен в комнату временного задержания.
В результате нападения ни фельдшер, ни напавший на него мужчина ранений и травм не получили.
Это не первый случай нападения на сотрудников скорой помощи. В начале года в Караганде водителя скорой помощи избил неизвестный и скрылся. Позже его задержали и предали суду.
В мае пьяная алматинка ударила приехавшую на вызов фельдшера. Медик заявила в СМИ, что сотрудники скорой помощи не защищены и регулярно подвергаются нападениям.
По данным управления общественного здравоохранения Астаны, только за период с января по апрель 2024 года зафиксировано девять подобных случаев.
«Управление призывает жителей города проявлять уважение к труду медицинских работников и воздерживаться от агрессивных действий в их отношении. Важно понимать, что главная цель сотрудников скорой медицинской помощи – предоставление экстренной медицинской помощи и сохранение жизней пациентов», - говорится в сообщении.