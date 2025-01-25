Дефицита нет, а ценовой скачок случился

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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Январское подорожание картофеля в Приаралье удивило не только покупателей, но и продавцов: почему при рекордных осенних урожаях стала возможна «картофельная инфляция»?

Фото АО «СПК Байконыр»

Как прокомментировали ситуацию в областном управлении сельского хозяйства и земельных отношений, рост цен на картофель на внутреннем рынке происходит из-за роста экспортного спроса со стороны государств-соседей. Для стабилизации ситуации в регионе включены сдерживающие механизмы.

– Наша область за счет собственного производства частично обеспечивает потребности населения в картофеле, – рассказал руководитель отдела продовольственного обеспечения Ерхан Агыбаев. – Большая часть «второго хлеба» поставляется из северных регионов республики.

В целом в Приаралье сформирован стабилизационный фонд социаль­но значимых продовольственных товаров, и их запас достаточен. В настоящее время в стабфонде имеется около 1 000 тонн картофеля, который отпускается в 37 социальных магазинов областного центра по цене 143 тенге за кило без ограничений. Также с соответствующей торговой надбавкой по 158 тенге продукт отпускается в 10 крупных торговых домов и 16 придомовых магазинов.

Запасов картофеля достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности региона, сообщили в АО «СПК «Байконыр» – операторе стабилизационного фонда области.

– В регионе цены на картофель, относящийся к социально значимым продовольственным товарам, сегодня стабилизированы, – рассказал руководитель управления по работе стабилизационного фонда АО «СПК «Байконыр» Мейрамбек Серикбай. – Для недопущения удорожания проводится постоян­ный мониторинг.

Сегодня в стабфонде имеется 3 869,3 тонны продовольствия на сумму 1 млрд 241,6 млн тенге. Это не считая запасов продуктов питания у поставщика согласно контракту. Стабфонд располагает 1 900 тоннами картофеля, что позволит удерживать фиксированные цены на этот продукт в ряде торговых точек более трех месяцев, а также есть 500 тонн лука, 200 тонн моркови. Заключен контракт на закуп 500 тонн капусты.

Отметим, что в областном центре АО «СПК «Байконыр» еженедельно проводит традиционные ярмарки социально значимых продуктов питания из регионального стабилизацион­ного фонда и товаров партнеров корпорации. В частности, картофель на них продается по 177 тенге за кило, морковь – по 132 тенге, капуста – по 126 тенге, лук –по 115 тенге, рис – по 380 тенге, пшеничная мука (первый сорт) – по 140 тенге.

#цены #картофель #Приаралье

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