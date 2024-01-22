Дело финпирамиды «Капитал мечты» передали в суд

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Кунапия Гульмира
корреспондент

Организатор финпирамиды нанес вкладчикам 1 млрд тенге ущерба, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Мангистауской области завершил расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Капитал мечты».

"В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно", - рассказали в АФМ.

В отношении руководителя финпирамиды санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге, отметили в агентстве. 
 

#АФМ #суд #ущерб #расследование #инвестиции #финпирамида

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