Дело финпирамиды «Капитал мечты» передали в суд

Организатор финпирамиды нанес вкладчикам 1 млрд тенге ущерба, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Мангистауской области завершил расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Капитал мечты».

"В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно", - рассказали в АФМ.

В отношении руководителя финпирамиды санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге, отметили в агентстве.

