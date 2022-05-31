День памяти жертв политических репрессий: вице-премьер выступил с лекцией в KAZGUU

Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов в честь дня памяти жертв политических репрессий и голода выступил с лекцией для преподавателей и обучающихся одного из фундаментальных учебных заведений страны университета KAZGUU им. М. Нарикбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В своем выступлении он рассказал о героических подвигах выдающегося государственного деятеля, который в годы Великой Отечественной Войны приложил усилия для сохранения целостности и укрепления единства страны, трагических вехах в казахской истории, а также призвал отдать дань уважения истории и прошлому.

В ходе встречи Ералы Тугжанов также остановился на ходе мероприятий, проведенных Государственной комиссией по полноценному оправданию жертв политических репрессий, созданной на основании Указа Президента РК Касым-Жомарта Токаева от 24 ноября 2020 года.

Рабочими группами Государственной комиссии осуществлено 30 научно-поисковых командировок по сбору архивных материалов, собрано около 31 тыс. копий архивных документов.

В специальных архивах рассекречено 2523 архивных дела, в том числе 2190 – Министерства внутренних дел, 333 – Комитета национальной безопасности и 7 нормативных правовых актов НКВД СССР за 1937-1938 годы.

В настоящее время изучено более 268 715 тыс. архивных дел и материалов архивных фондов Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, а также Государственного центрального архива, Национального архива и архива Президента.

По республике выявлено 82 места массовых захоронений, в Жамбылской области составлены 3 карты массовых захоронений.

«Эта работа, это направление — для счастливого будущего, для сохранения и укрепления нашего единства», — сказал вице-премьер.

В завершение встречи Ералы Тугжанов остановился на значении Референдума в построении нового Казахстана, который состоится 5 июня, и направлениях конституционной реформы. Отметив, что через референдум будет осуществлен переход к новой системе взаимодействия государства и общества, также он призвал к активному участию в акции в столь важный день.