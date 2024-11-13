Депутат требует вернуть земли для тренировок спецназа в Конаеве от «теневого землевладельца»

Депутат Константин Авершин заявил о том, что земля полигона для тренировок Вооруженных сил РК передана частному АО. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он напомнил, что одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан является профессиональная подготовка кадрового состава вооруженных сил РК, в том числе боевая.

«Последняя имеет особую важность в подразделениях Сил специальных операций ВС РК. Очевидно, что для качественного обучения кадрового состава необходима инфраструктура, попросту говоря полигон, оборудованный в соответствии со всеми необходимыми требованиями. Силы специальных операций нацелены на решения особых задач, должны обладать навыками работы в различных условиях, для чего, в числе прочих, необходима специальная водная подготовка. В городе Конаев Алматинской области дислоцирована войсковая часть 20030 Сил специальных операций ВС РК с объектами жизнеобеспечения. Для нужд подразделения в 1997 году был выделен земельный участок на юго-западном побережье Капчагайского водохранилища. Однако, постановлением акима Капчагая от 28 мая 2003 года часть данного участка, прилегающая непосредственно к берегу, площадью 1 га была отчуждена в пользу АО «Общественный фонд «Международная ассоциация клубов» на праве временного землепользования сроком на 49 лет. В связи с этим в настоящее время не представляется возможным обеспечить качественное проведение занятий с военнослужащими по водной подготовке на акватории Капчагайского водохранилища», - констатировал депутат.

Он также заявил, что командование в/ч 20030 в июле 2023 года инициировало процесс принудительного отчуждения вышеуказанного участка площадью 1 га через местный исполнительный орган. На основании иска Департамента управления земельных ресурсов города Конаев, поданым в соответствии со статьями 84-85 Земельного кодекса РК «Принудительное отчуждение земельного участка для государственных нужд» в специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области, решением первой инстанции от 3 января 2024 года вынесено постановление о возврате данного земельного участка.

«Однако фактически данный участок до сих пор находится во владении всесильного АО «Общественный фонд «Международная ассоциация клубов», который решение суда игнорирует. За данной организацией давно ходит «слава» теневого землевладельца в Казахстане, в СМИ уже проходила информация об отчуждении в пользу государства земельных участков, полученных «Международной ассоциацией» на незаконных основаниях. Законность отчуждения земельного участка в городе Конаев, о котором идет речь в данном случае, проведенного в ущерб интересам обеспечения национальной безопасности, также вызывает вопросы», - сказал мажилисмен.

Авершин считает, что государство обязано обеспечивать обороноспособность страны, недопустимо, когда частно-собственнические интересы превалируют на государственными.

«Допускать ситуацию, когда непонятная частная организация не подвластна судебным решениям, не просто непозволительная роскошь, это преступление. Это не просто саботаж, когда решение судебного органа откровенно игнорируют. Это диверсия, направленная на подрыв обороноспособности нашей страны. Причем не только со стороны частного всесильного землевладельца, но и со стороны надзорного органа. Ранее в прокуратуру Алматинской области уже направлялось соответствующее письмо, но, как видим, никакого результата не возымело», - заключил депутат.

Он потребовал осуществить проверку законности отчуждения земельного участка площадью 1 га в пользу АО «Общественный фонд «Международная ассоциация клубов» и принять меры по обеспечению законности в части исполнения постановления суда по возврату земельного участка площадью 1 га в ведение в/ч 20030.