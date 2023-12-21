Директор госпредприятия в ЗКО незаконно принял сына на работу с завышенной зарплатой

Директора центра воспитательной работы в ЗКО наказали за незаконное трудоустройство сына, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области

Фото: Kazpravda.kz/АдильбекТауекелов

Прокуратура района Бәйтерек Западно-Казахстанской области в ходе проверки детских лагерей установила, что директор ГККП «Центр воспитательной работы» незаконно принял на работу в детский лагерь «Жас ұлан» сына, не имеющего соответствующих квалификации и образования. Кроме того, ему была перечислена завышенная заработная плата.

«По акту надзора прокуратуры директор госпредприятия за оказание неправомерного предпочтения привлечен к дисциплинарной ответственности по закону о госслужбе в виде предупреждения о неполном соответствии занимаемой должности. Переплаченная сумма зарплаты возвращена государству», — уточнили в прокуратуре.

Прокуроры выявили и находящийся в аварийном состоянии лагерь «Достык», который работает с нарушением санитарно-эпидемиологических и противопожарных правил. К тому же 13 его работников не имеют соответствующих медицинских допусков.

Заведующий же детским лагерем уличен в хищении бюджетных денег через фиктивное трудоустройство и растрату имущества.