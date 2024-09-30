Детский суицид: МВД обратилось к родителям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным МВД, с начала года полицией было выявлено 43 интернет-ресурса с признаками суицидального характера. Информация по ним для блокировки направлена в МКИ.

«В последнее время в мессенджерах казахстанцев распространяется информация об опасных играх. Несмотря на то, что подобные игры не содержат склонения к суициду, в них может быть риск романтизации бегства и неповиновения. Это негативно сказывается на психике детей и восприятии ими социальных норм и правил», – полагают правоохранители.

В МВД напомнили родителям о важности воспитания и присмотра за детьми.

«В целом по каждому факту суицида полицией проводятся досудебные расследования с целью установления причин, побудивших детей совершить суицид, и лиц, причастных к этому. Причинами, способствовавшими совершению суицидов несовершеннолетними, могут быть: чувство одиночества и отверженности; тяжелое материальное положение; конфликтные отношения с родителями и родственниками; конфликты в школе; развод родителей; смерть близкого человека; срах наказания», – перечислили в министерстве.

Как отметили в госоргане, истинные причины суицидов становятся известны только по итогам расследования.

«В 14 случаях суицидов и их попыток несовершеннолетние находились в состоянии алкогольного опьянения. А в одном случае попытки суицида подросток находился в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, как показывает анализ, основная масса суицидов и их попыток совершена подростками в возрасте от 15 до 17 лет, то есть в переходном возрасте», – рассказал спикер.

Он призвал поддерживать открытый диалог с детьми, интересоваться их увлечениями, уделять время, чтобы они чувствовали поддержку и понимание.

«Иногда простое внимание и забота могут стать решающим фактором в сложной ситуации.

Также важно обсуждать с детьми безопасное поведение в сети Интернет. Объясните им риски, связанные с общением в социальных сетях и онлайн-играх. Научите их не стесняться обращаться за помощью, если они столкнутся с чем-то тревожным или пугающим», – резюмировал Алекешев.

С начала года стражи порядка провели более 68 тысяч лекций и бесед в различных учебных заведениях с целью повышения правовой осведомленности среди молодежи.

