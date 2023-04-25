Deus ex machina

Эту книгу я ждал больше любых других. Казалось бы, за мои личные 25 лет в поисковом отряде «Мемориальная зона» написаны десятки статей, снято немало метров видеоматериалов. И сотни километров пройдены по Синявинским высотам за четыре экспедиции. История создания отряда известна, все байки много раз рассказаны и там, у костра, в лагере на болотах, и здесь, вдали от мест сражений. Но дневники и хроники, составленные Командиром, заставляют снова с головой окунуться в события, которым лично был свидетелем, и те, о которых только слышал.

В монографии есть документальное подтверждение, что созданный в 1978 году в ЛИСИ (Ленинградский инженерно-строительный институт) поис­ковый отряд «Мемориальная зона» является первым поис­ковым отрядом СССР. В первой главе представлено обоснование научно-практической дея­тельности по созданию мемориальных зон на полях былых сражений Великой Отечественной войны. В остальных разделах – расшифровки дневников Командира по организации и проведению поисковых экспедиций за 45 лет деятельности с приложением документов и фотографий.

«Мы тогда не знали, что соз­дали первый в СССР поисковый отряд, что документально подтверж­дено в первой главе книги. Ведь официально и документально поисковое движение СССР возникло в 1988 году на Калужском сборе, а мы в ЛИСИ создали поисковый отряд в 1978 году, т. е. на 10 лет раньше. И входили в экспедицию до 90 аспирантов и стажеров, да еще к аспирантам примкнул поисковый отряд мас­теров и рабочих крупнейшего в Ленинграде производственного объединения «Звезда», и это уже поисковое объединение. В первой главе книги все доказательства того, что наша деятельность научно-прак­тического направления, и эту высокую планку деятельности мы сохраняем уже 45 лет», – пишет Майдан Кусаинов.

Порой кажется, что каждую свою экспедицию помнишь, как много раз пересмотренное кино. Помнишь каждого человека, встреченного там. Живого и мертвого. Помнишь каждый шаг, каждую хрустнувшую под ногой ветку, каждый выстрел. Но сейчас, перечитывая новую книгу Майдана Комековича, вновь и вновь погружаешься в хронологию жизни отряда и видишь себя и своих друзей со стороны. Заново переживаешь все уже, как часть большой истории. На каждой странице не только знакомые лица на фотографиях, но и знакомые имена на обелисках. Это по-разному ставшие близкими люди, многих из которых ты никогда не видел, погибшие во время войны. И те, кого знал лично, но кого уже нет рядом по причине эмиграции, течения времени, ковида…

Не верится, что с момента соз­дания отряда прошло 45 лет. В книге собраны воспоминания, факты, документы, связанные с созданием и работой отряда. В бытовых, казалось бы, незначительных мелочах читатель может проследить очень важную сюжетную линию – как менялось отношение людей и общества к работе Поискового отряда. От полного неприятия и запретов в самом начале до стадии Осознания…

И еще несколько слов про Отношение. Всегда восхищался трудоспособностью и разносторонней развитостью Командира. И всегда ему доверял, потому что знаю точно: все, что происходит на Синявинских высотах, – чрезвычайно важное и нужное дело для многих поколений людей. Отдельная история – отношение Командира к Делу. Но еще удивительнее – это отношение к Делу Командира высших сил.

Если бы эта книга была не дневниками, а художественным вымыслом, читатель бы постоянно удивлялся тому, как часто неразрешимые ситуации в ней решаются самым неожиданным образом. Называйте это как хотите. Я не просто читал, наблюдал многократно! Настоящий Deus ex machina. Прямо как в древнегреческой классике.

Так было всегда. Из ниоткуда в болотистом лесу появлялись люди, предлагающие помощь. В самых безвыходных ситуациях на дороге появлялся грузовик, чтобы перевезти отряд к месту дислокации. Появлялись нужные и важные люди, у которых есть цемент, щебень, техника для установки памятников… И даже нужная погода устанавливалась, как по заказу.

Когда мы устанавливали мо­нумент «Звезды-журавли» на Синявинском озере, всю неделю шел мокрый снег, словно проверяя на прочность. Можно работать под дождем и снегом. Копать, тас­кать бетон. Под плащ-палаткой вполне можно развести костер, чтобы согреть тушенку на обед. Но красить мокрые стальные звезды – нет никакой возможности. Вся экс­педиция, казалось тогда, теряла смысл, ведь конечная цель – открыть монумент к 9 Мая была недостижимой. Но в итоге, когда монтажные работы были завершены, выдалось ровно два теплых и сухих дня. Один – чтобы все покрасить, второй – чтобы провести торжественное открытие.

Когда ты сам организовываешь какие-то события, всегда стараешься максимально кон­тролировать все детали. Здесь же всегда так много отдается на волю случая. Казалось, что даже при планировании экспедиций подобное решение проблем закладывалось по умолчанию, как практически свершившийся факт. Нет денег на поездку – найдем. Нет транспорта – организуем на месте. Не можем что-то сами сделать, найдем людей, которые помогут. В итоге именно так все и происходило. И только сейчас понимаешь, что это никакая не удача, а заработанная, заслуженная Помощь.

Если говорить исключительно о материальных результатах деятельности отряда, то можно обратиться к следующим фактам, зафиксированным в книге:

«За эти годы нами на Синявинских болотах и высотах, в зоне прорыва блокады Ленин­града, что в 60 км юго-восточнее Санкт-Петербурга, создана мемориальная зона «Надежда» общей площадью более – 120 км². Протяженность трех маршрутов – 54 км. На маршрутах дорожные указатели, показывающие дорогу на обелиски у братских могил, где имена похороненных бойцов и командиров, прорывавших кольцо блокады Ленинграда, памятные знаки, реконструированные фортификационные сооружения, гати.

Установлена фронтовая судьба 3 225 бойцов и командиров Волховского фронта, и эта дея­тельность продолжается. Изданы путеводитель «Мемориальная зона «Надежда», исторический формуляр, справочник, который в Государственной библиотеке Санкт-Петербурга, в Москве и других крупнейших городах России, Беларуси, Украины и во всех городах Казахстана».

…В 2000 году бойцы отряда отправились на мемориал Синявинские высоты. Здесь представители разных стран и городов приняли участие в захоронении найденных в ходе Вахты Памяти останков солдат. Тогда, обращаясь ко всем, присутствовавший священник сказал: «Помните, каждого солдата, которого вы найдете здесь, вы обязательно встретите на пути в вечность…»

Сейчас все чаще думаю о том, что с бойцами поисковых отрядов, которых так или иначе посчастливилось узнать за годы в поисковом движении, наверное, встречу тоже.

А пока снова погружусь в чтение. В конце концов нечасто на свет появляется книга, где ты, пусть и не главный, но все же герой. И тебе все так же 18...