Достойное служение праву

9 мая свой 70-летний юбилей отмечает известный государственный и общественный деятель, доктор юридических наук, профессор Мами Кайрат Абдразакович. Он является одним из ярких представителей отечественной юриспруденции, за плечами которого огромный опыт работы практически во всех ветвях государственной власти, на постах председателей Сената Парламента, Верховного суда, Конституционного совета страны, генерального прокурора, на ответственных должностях в Администрации Президента, Министерстве юстиции и других структурах.

По долгу службы многие годы профессиональной жизни мы провели в тесном взаимодействии, что обусловило и дружеские отношения. Сегодня в связи с юбилеем с «высоты птичьего полета» можно сделать определенные обобщения и вспомнить важные моменты.

Я знаю юбиляра еще со студенческой скамьи, когда он учился на юридическом факультете КазГУ им. С. М. Кирова, а я преподавал там уголовное право и был куратором в его группе. Окончив в 1981 году университет, он полностью посвятил себя служению праву. Многие годы Кайрат Абдразакович отдал судебной системе, в которой сделал блестящую карьеру. Начав служебный путь в местных судах, на заре независимости стал судьей, а спустя пару лет – председателем Верховного суда (причем дважды).

Кайрат Абдразакович стоял у истоков становления судебной власти и внедрения многих новелл в судопроизводство. Он последовательно продвигал линию по формированию независимой и эффективной судебной системы, четкому разграничению компетенции органов исполнительной власти и судов, выведению последних из-под опеки исполнительных органов. Ряд мер был принят для обеспечения состязательности в судебном процессе и равноправия сторон, избавления от обвинительного уклона, усиления социальной и правовой защищенности судей.

В этом направлении можно отметить те яркие новшества, в претворении в жизнь которых он принимал самое активное участие.

В течение нескольких лет велась работа над определением модели уголовного судопроизводства с участием присяжных заседателей и разработкой соответствующих законопроектов. Конституционные основы были заложены еще в 1998 году, когда статья 75 Основного закона была дополнена соответствующими положениями. Для изучения прогрессивного зарубежного опыта эксперты выезжали в Германию, Францию, США и другие страны, где участие представителей гражданского общества в отправлении правосудия имеет давнюю историю. Результатом данной работы стало принятие необходимых законов и запуск новой формы уголовного судопроизводства.

В начале 2007 года некоторые аспекты нового института стали предметом рассмотрения Конституционного совета, где в то время я был председателем. Конституционный совет поддержал позицию Верховного суда о том, что право на заявление обвиняе­мым ходатайства о рассмот­рении дела судом с учас­тием присяжных заседателей должно быть предоставлено не только по окончании расследования, но и на стадии предварительного судебного слушания до назначения главного судебного разбирательства.

В 2007 году в результате второй конституционной реформы полномочия по санкционированию ареста были переданы судам. Это потребовало правового регулирования процессуального механизма реализации новой компетенции судов. В результате был выстроен алгоритм санкционирования, предусмат­ривающий двойной контроль при избрании данной меры пресечения – ходатайство следователя направляется через прокурора, а окончательное решение принимает суд. Тем самым были усилены гарантии защиты конституционных прав человека на данной стадии. В 2014 году новым Уголовно-процессуальным кодексом введен институт «следственных судей», которые осуществляют судебный кон­троль в досудебном производстве. В современных реалиях следственные суды санкционируют большинство процессуальных действий и решений, связанных с ограничением конституционных прав граждан.

В этой связи была проведена оптимизация судебных инстанций и внедрена трехуровневая система правосудия. Верховный суд стал кассационной инстанцией, а благодаря наличию у него права принимать нормативные постановления стал решать стратегические задачи правосудия.

Юбиляр приложил много усилий по внедрению специализации судей. В настоящее время в стране правосудие осуществляют военные, экономические и административные суды, а также суды по уголовным делам и делам несовершеннолетних.

В 2006 году Конституционный совет принял нормативное постановление «Об официальном толковании пункта 4 статьи 75 Конституции Республики Казахстан», в котором разъяс­нил, что судебная система Рес­публики устанавливается Конституцией и соответствующим ей конституционным законом. В последующем соответствующие дополнения были внесены в Конституцию и конституционный закон о судебной системе, определившие правовой статус и место таких судов.

К. А. Мами уделял большое внимание вопросам обеспечения верховенства Конституции как при рассмотрении судами конкретных дел, так и при формировании и развитии действую­щего законодательства. В этих целях в Конституционный совет был направлен ряд представлений судов в порядке статьи 78 Конституции, согласно которой «суды не вправе применять законы и иные нормативные правовые акты, ущемляющие закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина. Если суд усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению, ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, он обязан приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный совет с представлением о признании этого акта неконституционным» (в редакции до конституционной реформы 2022 года). Судьи Верховного суда регулярно участвовали в заседаниях Конституционного совета. Это позволяло получить обширное представление о судебной практике, которая также отражала проблемные аспекты проверяемых нормативных правовых актов, что важно в анализе поставленных в обращениях вопросов.

В 2016 году на VII съезде судей республики был принят новый Кодекс судейской этики. До этого проект кодекса был направлен на заключение Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианской комиссии) и доработан с учетом поступивших рекомендаций.

Эффективность правосудия неразрывно связана с подготовкой и подбором кадров для судебной системы. Созданная с этой целью Академия правосудия при Верховном суде, пройдя разные структурные преобразования, занимается и сегодня решением данной непростой задачи.

Кайрат Мами активно внед­рял цифровые достижения в судебную систему. В 2017 году мы стали свидетелями открытия ситуационного центра Верховного суда, в котором в режиме реального времени стало возможным получать всю информацию о рассматриваемых делах, процессах, результатах осуществления правосудия в регионах и в масштабах страны, аналитические данные и многие другие показатели, важные для работы. В дальнейшем его ресурсы совершенствовались адекватно развитию IT-технологий.

На посту председателя Сената Парламента Кайрат Абдразакович внес существенный вклад в модернизацию законотворческого процесса и укрепление парламентаризма. В рамках рассмотрения поступивших законопроектов он пользовался своим правом обращения в Конституционный совет. По его обращениям были приняты нормативные постановления по вопросам государственного управления, закрепления государственных функций, разграничения сфер законодательного и подзаконного регулирования и другие. В последующем правовые позиции совета были учтены при проведении административной реформы.

Особой вехой в его карьере является, на мой взгляд, работа на посту председателя Конституционного совета. Под председательством К. А. Мами Конституционный совет рассматривал важные обращения и принимал решения, которые способствовали усилению режима конституционной законности в стране.

В осуществлении конституционного контроля важную роль играет использование достижений правовой науки. При Конституционном совете был создан Научно-консультативный совет, в который вошли более 20 ученых-правоведов, в том числе и я. На заседаниях НКС мы обсуждали актуальные проблемы законодательства и правоприменительной практики, вырабатывали рекомендации по их решению и повышению эффективнос­ти государственной правовой политики.

Конституционный совет по традиции инициировал и координировал мероприятия, посвященные юбилеям Основного закона, организовывал издание комментариев к Конституции Республики, академического курса по конституционному праву на государственном и русском языках, книг – «Рес­публика ­Казахстан: хроника утверждения консти­туционализма», ­«Казахстан и Венецианская ­комиссия: за демократию через ­право», «Қазақстан Респуб­ликасы Конституциясының энциклопедиялық анықтама­лығы», «Казахстанский путь: конституционализм, человек, мир и процветание» и другие. Все они были переданы в вузы и библиотеки страны и сейчас используются в учебном процессе.

Будучи председателем Конституционного совета, Кайрат Мами уделял большое внимание пропаганде конституционных ценностей и повышению правовой культуры общества, особенно молодежи. С этой целью советом были организованы дни открытых дверей, деловые игры, конкурсы, встречи, лекции. Школьники и студенты участвовали в заседаниях Конституционного совета в качестве зрителей.

Серьезные успехи были достигнуты и в развитии международного сотрудничества. В 2017–2022 годы Конституционный совет продолжил осуществлять миссию председателя Евразийской ассоциации органов конституционного контроля (ранее эта ассоциация носила название «Ассоциация органов конституционного контроля стран новой демократии» – ее также возглавлял Конституционный совет Казахстана). И в настоящее время данную Евразийскую ассоциацию возглавляет казахстанский Конституционный суд.

В 2019–2021 годах Конституционный совет председательствовал в Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов. Несмот­ря на пандемию, был проведен ряд мероприятий, в частности, Конгресс ассоциации, который получил достойную оценку как внутри страны, так и за ее пределами.

Масштабные реформы, ини­ции­рованные Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, затронули и сферу конституционного контроля, которая в Казахстане развивается эволюционно в рамках мировых тенденций, в частности, связанных с расширением доступа граждан к конституционному правосудию. Кайрату Абдразаковичу выпала историческая миссия как председателю Конституционного совета, преобразуемого в Конституционный суд, принять необходимые меры для надлежащей реализации данной новеллы. Позиция Конституционного совета учитывалась рабочей группой при подготовке проекта поправок в Конституцию. В дальнейшем были разработаны проекты конституционного закона о Конституционном суде, его регламента, иных подзаконных актов, решались кадровые и иные вопросы. Все это позволило обеспечить плавную транс­формацию нового института конституционного контроля.

Кайрат Мами всегда уделял большое внимание вопросам материально-технического обеспечения возглавляемых им государственных органов и социальной защиты сотрудников. В этом направлении можно отметить введение в эксплуатацию новых зданий судов, органов прокуратуры, а также нынешнего Конституционного суда.

Юбиляр никогда не терял связи с alma mater. Последние 15 лет он возглавляет Ассоциацию выпускников КазНУ им. аль-Фараби. Его организаторские способности позволяют объе­динять усилия выпускников университета. За эти годы в знаменитом КазГУграде были открыты многие объекты, которые дополнили ряд красивейших мест южного мегапполиса.

В славный юбилей желаю Кайрату Абдразаковичу крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в дальнейшем служении обществу и государству!