Казахстанский вуз признан самым лучшим в Центральной Азии

Каждая страна, особенно если она молода и амбициозна, осознает важность научного развития и повышения качества образования. Казахстан не является исключением, вкладываясь в образование, как в ключ к свое­му будущему, и осуществляя шаги для его улучшения на всех уровнях.

В свою очередь Nazarbayev University продолжает быть катализатором научного прогресса в стране. В сентябре 2023 года университет был признан одним из лучших в мире, заняв заслуженное место в диапазоне 501–600 в самом авторитетном рейтинге высшего образования – Times Higher Education. В мае этого года вуз стал 129-м в спис­ке лучших учебных заведений Азии, выступив лидером среди университетов Центрально-Азиатского региона.

Этот успех – результат усердного труда преподавателей, ученых и студентов, которые преданы науке и образованию. За короткие 14 лет существования NU превзошел многие старейшие университеты Азии, обогатив область науки и образования. За это время университет выпустил множество выдающихся специа­листов, активно вовлеченных в различные сферы казахстанской экономики и являющихся движущей силой прогресса нашей страны. Некоторые выпускники уезжают работать в отдаленные села по программе «C дипломом – в село», это в очередной раз доказывает, что NU сумел воспитать патриотизм среди своих студентов.

Более того, университет активно сотрудничает с зарубежными партнерами для достижения глобальных целей. В 2017 году NU выступил сооснователем Альянса азиатских университетов (AUA) вместе с такими авторитетными учреждениями, как Пекинский, Токийский университеты, Сеульский нацио­нальный университет. В свете растущего интереса к азиатскому образованию со стороны мирового сообщества вуз имеет все шансы занять лидирующие позиции в различных международных рейтингах в будущем.

Наука является ключевым показателем деятельности любого университета, и NU гордится свои­ми научными достижениями. Согласно последним данным, число научных статей, опубликованных университетом, приближается к девяти тысячам. Половина из них опубликована в журналах Scopus уровня Q1, что является одним из самых цитируемых в научном сообществе. К тому же публикации NU цитируются на 49% чаще, чем в среднем по всему миру. Ученые и студенты университета разрабатывают роботы для реабилитации людей с двигательными нарушениями, изучают такие сложные болезни, как Альцгеймер и Паркинсон, а также обучают искусственный интеллект казахскому языку, предлагают решения для экологических проблем и многих других вызовов нашего времени. Можно с уверенностью говорить, что NU предлагает выпускникам казахстанских школ качественное высшее образование, не уступаю­щее лучшим университетам мира.

Также следует признать, что NU стал ярким символом прогресса и качественного образования в Центральной Азии. Его рейтинговые показатели и научные достижения говорят сами за себя, подтверждая превосходство в области высшего образования. Но самое важное – это не только числа и рейтинги, а то, как университет влияет на жизнь своих студентов и общества в целом. NU вдохновляет и призывает к развитию интеллектуальных ресурсов и культурного наследия нашего региона. И его роль как лидера в образовании и науке только укреп­ляется со временем. Поэтому мы можем с гордостью утверждать, что NU не просто соответствует имеющимся мировым стандартам, но и задает новые для образования в Центральной Азии и далеко за ее пределами.