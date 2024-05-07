Казахстанский вуз признан самым лучшим в Центральной Азии

Статьи
119
Кадиша Ныгмет

Наука и высшее образование – это фундамент, на котором строится здоровое общество, призванное достичь великих высот в будущем.

фото с сайта Times Higher Education

Каждая страна, особенно если она молода и амбициозна, осознает важность научного развития и повышения качества образования. Казахстан не является исключением, вкладываясь в образование, как в ключ к свое­му будущему, и осуществляя шаги для его улучшения на всех уровнях.

В свою очередь Nazarbayev University продолжает быть катализатором научного прогресса в стране. В сентябре 2023 года университет был признан одним из лучших в мире, заняв заслуженное место в диапазоне 501–600 в самом авторитетном рейтинге высшего образования – Times Higher Education. В мае этого года вуз стал 129-м в спис­ке лучших учебных заведений Азии, выступив лидером среди университетов Центрально-Азиатского региона.

Этот успех – результат усердного труда преподавателей, ученых и студентов, которые преданы науке и образованию. За короткие 14 лет существования NU превзошел многие старейшие университеты Азии, обогатив область науки и образования. За это время университет выпустил множество выдающихся специа­листов, активно вовлеченных в различные сферы казахстанской экономики и являющихся движущей силой прогресса нашей страны. Некоторые выпускники уезжают работать в отдаленные села по программе «C дипломом – в село», это в очередной раз доказывает, что NU сумел воспитать патриотизм среди своих студентов.

Более того, университет активно сотрудничает с зарубежными партнерами для достижения глобальных целей. В 2017 году NU выступил сооснователем Альянса азиатских университетов (AUA) вместе с такими авторитетными учреждениями, как Пекинский, Токийский университеты, Сеульский нацио­нальный университет. В свете растущего интереса к азиатскому образованию со стороны мирового сообщества вуз имеет все шансы занять лидирующие позиции в различных международных рейтингах в будущем.

Наука является ключевым показателем деятельности любого университета, и NU гордится свои­ми научными достижениями. Согласно последним данным, число научных статей, опубликованных университетом, приближается к девяти тысячам. Половина из них опубликована в журналах Scopus уровня Q1, что является одним из самых цитируемых в научном сообществе. К тому же публикации NU цитируются на 49% чаще, чем в среднем по всему миру. Ученые и студенты университета разрабатывают роботы для реабилитации людей с двигательными нарушениями, изучают такие сложные болезни, как Альцгеймер и Паркинсон, а также обучают искусственный интеллект казахскому языку, предлагают решения для экологических проблем и многих других вызовов нашего времени. Можно с уверенностью говорить, что NU предлагает выпускникам казахстанских школ качественное высшее образование, не уступаю­щее лучшим университетам мира.

Также следует признать, что NU стал ярким символом прогресса и качественного образования в Центральной Азии. Его рейтинговые показатели и научные достижения говорят сами за себя, подтверждая превосходство в области высшего образования. Но самое важное – это не только числа и рейтинги, а то, как университет влияет на жизнь своих студентов и общества в целом. NU вдохновляет и призывает к развитию интеллектуальных ресурсов и культурного наследия нашего региона. И его роль как лидера в образовании и науке только укреп­ляется со временем. Поэтому мы можем с гордостью утверждать, что NU не просто соответствует имеющимся мировым стандартам, но и задает новые для образования в Центральной Азии и далеко за ее пределами.

#Образование #университет #ВУЗ #Nazarbayev University #NU

Популярное

Все
Посвящение легендарным землякам
В Кызылорде дан старт строительству футбольного стадиона
Пришли за покупками – попали на концерт
Казахстанские военнослужащие отстаивают интересы страны на спортивных аренах
Депутаты, спортсмены и волонтеры благоустраивают столицу
По 8,5 миллиона тенге подъемных получат медики в селах Карагандинской области
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
В военно-патриотическом клубе растят настоящих защитников Отечества
Успех летчика куется на земле
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
До достижения критического уровня Урала осталось меньше полуметра
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Сильная армия – гарант мира и процветания
Достойное служение праву
Вопросы полицейским задает молодежь
Дэдпул из Казахстана
Сноровку формирует тренировка
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 4 мая 2024 года № 43-НП
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Детей растить и Родину защищать
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
О дамбах и арыках: из опыта наших предков
«Я – в Астане, он – в Екатеринбурге, встретились посередине…»
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Злые языки страшнее пистолета
Казахстан и Узбекистан: многовековые узы дружбы
Токаев принял главу КНБ
Урок на приусадебном участке
Казахский обретает статус языка межнационального общения
В Карагандинской области подрядчик приступил к завершающему этапу реконструкции трассы Караганда – Балхаш, которая длится уже пять лет
1 мая: историю появления праздника напомнили казахстанцам
Генпрокурор Берик Асылов отчитался перед президентом
Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития
Авиапассажирам необходимо заблаговременно приезжать в аэропорты - КГА
В Таразе изучают государственный язык с помощью… песен
День единства народа Казахстана: сколько этносов проживают в республике
Освоить государственный язык под силу каждому – это демонстрируют активисты областного Дома дружбы
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сенатор
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан

Читайте также

Сноровку формирует тренировка
Достойное служение праву
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Фотовыставка GPT картин прошла в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]