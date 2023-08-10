Деятельность в сфере порноиндустрии транснациональной ОПГ пресекли в РК

Происшествия
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В настоящее время следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование.

Фото: Polisia.kz

Департаментом по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел во взаимодействии с Комитетом национальной безопасности при координации прокуратуры пресечена противоправная деятельность транснациональной преступной группы, в которую входили граждане Казахстана и ближнего зарубежья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Под прикрытием модельного агентства они занимались незаконным изготовлением и распространением порнографических материалов.

Так, члены преступной группы на протяжении длительного времени через социальные сети вербовали молодых казахстанок в возрасте от 18 до 25 лет, обещая ежемесячную оплату до 2 млн тенге и конфиденциальность.

"В случае отказа девушек продолжать данную деятельность преступники применяли психологическое давление, шантаж и денежные штрафы. В самой группе имелись организаторы, руководители, вербовщики, администраторы, IT-специалисты и бухгалтеры, между которыми были распределены конкретные роли. Установленный оборот денежных средств преступной группы за последние пять лет превысил 3 млрд тенге", – говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе и Караганда установлено 79 офисов и квартир, обрудованных для организации онлайн-трансляции видео девушек интимного характера в круглосуточном режиме. В ходе спецоперации в названных городах одновременно проведено 138 обысковых мероприятий, изъято свыше 80 единиц компьютерного оборудования, около одного килограмма наркотических средств и более 69 тысяч долларов США.

По словам начальника управления ДБОП МВД Куандыка Алпыса, всего в полицию доставлено 118 лиц, из которых водворены в изолятор временного содержания 13 основных организаторов преступной группы, в том числе трое иностранных граждан. В настоящее время Следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование по факту создания, руководства и участия в транснациональной преступной группе. Организатором и основным участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет с конфискацией имущества.


 

#порнография #Транснациональная ОПГ

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