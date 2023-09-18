Директора школы арестовали за пьяную езду в Павлодарской области
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В Павлодарской области за езду в нетрезвом виде директора школы привлекли к административной ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ССАП Павлодара.
По материалам дела, 15 сентября 2023 года директора сельской средней школы У. застали пьяным за рулем.
В суде нарушитель вину не признал. Однако она подтверждена заключением судебно-медицинской экспертизы и видео с жетона полицейского.
Директор школы получил 15 суток административного ареста по части 1 статьи 608 КоАП, одновременно лишившись водительских прав на 7 лет.
Постановление не вступило в законную силу.