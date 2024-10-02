Дияр Нургожай нокаутом выиграл поединок за контракт с UFC

Благодаря этому успеху боец получил контракт с лучшей лигой мира

Фото: sports.kz

Казахстанский полутяжеловес Дияр Нургожай (10-0) одержал убедительную победу на турнире восьмого сезона Претендентской серии Даны Уайта (DWCS) в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Его соперником был Бартош Шевчик (8-3-1) из Польши, которого он нокаутировал во втором раунде. Сначала с ноги срубил соперника, затем добил его - рефери пришлось вмешаться и остановить поединок.

Для Нургожая это десятая победа и восьмая досрочная в ММА, включающих шесть нокаутов и два сабмишена.

Шевчик потерпел третью неудачу при восьми победах и одной ничьей.

Благодаря этому успеху Нургожай получил контракт с лучшей лигой мира.